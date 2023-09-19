أمريكا تشكك في قدرة هواوي على إنتاج كميات كبيرة من هواتف 5G

قالت وزيرة التجارة الأمريكية (جينا ريموندو) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن شركة هواوي الصينية قادرة على إنتاج هواتف ذكية ذات شرائح متقدمة بكميات كبيرة.

وبدأت شركة هواوي حديثًا بيع هاتف (ميت 60 برو) Mate 60 Pro الذي يحتوي على شريحة يعتقد المحللون أنها صُنعت بتطور تقنية تمكنت من تحقيقه (الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات) SMIC.

وقالت (ريموندو) في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، في إشارة إلى شريحة متقدمة من هواوي: «ليس لدينا أي دليل على أنهم يستطيعون تصنيع (شرائح) بتقنية سبعة نانومتر على نطاق واسع».

وقالت وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات «بشأن طبيعة الشريحة وتكوينها» التي قد تنتهك القيود التجارية.

وقالت (ريموندو) في جلسة استماع للجنة العلمية بمجلس النواب إنها منزعجة من تقرير هواوي المتقدم بشأن الهاتف الذكي.

ويعتقد بعض الجمهوريين أنه يجب على وزارة التجارة إنهاء جميع صادرات التقنية إلى شركتي هواوي وSMIC.

وقال النائب الجمهوري (داريل إيسا) خلال جلسة الاستماع إن ريموندو كانت في الصين حينما أُعلن هاتف هواوي الجديد.

وقال (إيسا): «أقل ما يمكن قوله هو أن إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كان صادمًا».

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض (جيك سوليفان) في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة الأمريكية تحاول الحصول على مزيد من المعلومات بشأن شريحة هواوي.

وتأتي التصريحات الأمريكية بالتزامن مع تقرير آخر أفاد بأن شركة هواوي قد تطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هاتفًا من الفئة المتوسطة يدعم شبكات الجيل الخامس، وذلك حسبما ذكر منفذ الأخبار الصيني IT Times المملوك لفرع شنجهاي من شركة الاتصالات (تشاينا تيليكوم) China Telecom المملوكة للدولة.