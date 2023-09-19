آبل تطلق رسميًا watchOS 10 لساعاتها الذكية

أطلقت آبل أحدث إصدار من نظامها لتشغيل الساعة الذكية watchOS 10، الذي يغير بشكل أساسي طريقة تفاعل المستخدم مع Apple Watch من خلال إعادة إدماج الأدوات المصغرة، حيث يأتي هذا التحديث قبل أيام قليلة من وصول Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra.

ويتوفر التحديث لأجهزة Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، ويمكن تنزيل ‌watchOS 10‌ مجانًا من خلال تطبيق Apple Watch عبر جهاز آيفون عامل بنظام iOS 17.

ويجب أن تحتوي Apple Watch على نسبة شحن 50 في المئة على الأقل من أجل تثبيت watchOS 10‌، كما يجب وضع الساعة على الشاحن.

وأصلحت آبل مع ‌watchOS 10‌ واجهة Apple Watch مع التركيز المتجدد على الأدوات المصغرة، التي تشتمل على Smart Stack، وهو عبارة عن حزمة أدوات مصغرة قابلة للتخصيص تستخدم التعلم الآلي لعرض الأدوات المصغرة التي تتوقع أنك تريد رؤيتها واستخدامها.

ويؤدي تدوير التاج الرقمي الآن إلى إظهار Smart Stack، الذي يعرض المعلومات التي تتكيف مع السياق، مثل الوقت من اليوم والموقع، وتتغير على مدار اليوم.

ويمكنك الضغط على التاج الرقمي مرة واحدة للوصول إلى جميع التطبيقات، والضغط مرتين للوصول إلى التطبيقات المستخدمة سابقًا، كما يمكنك الآن تنشيط مركز التحكم باستخدام الزر الجانبي بدلًا من التمرير السريع.

وبسطت آبل تطبيقاتها المدمجة من خلال تصميم موجه للمعلومات يتبناه المطورون أيضًا. وأعادت الشركة تجديد تطبيقات الخرائط والرسائل والنشاط والقلب والصفحة الرئيسية والمزيد، وهناك وجهان جديدان للساعة، هما وجه Palette الملون ووجه Snoopy الذي يضم شخصيات من الرسوم المتحركة الشهيرة.

وأضافت آبل عمليات تكامل محدثة لتطبيق لأنشطة لراكبي الدراجات، بالإضافة إلى ميزات الموقع في تطبيق البوصلة للمتنزهين. ويعرض تطبيق الخرائط الآن التضاريس ومسارات المشي لمسافات طويلة والنقاط المثيرة للاهتمام، وهناك ميزة جديدة لتتبع الحالة المزاجية يمكن الوصول إليها في تطبيق Mindbeing.

ويعد watchOS 10 أكبر تحديث منذ تقديم Apple Watch، وهو يقدم مظهرًا جديدًا لكل تطبيق تقريبًا، وطرقًا جديدة للتنقل، و Smart Stack الجديد لعرض المعلومات التي تحتاجها مباشرة من أي وجه ساعة.

كما يقدم watchOS 10 إمكانات محسنة لتدريبات ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، وتجربة جديدة للصحة العقلية في تطبيق Mindness للتفكير في حالتك الذهنية، والقدرة على تتبع الوقت الذي تقضيه في وضح النهار.

وأجرت الشركة أيضًا بعض التغييرات على كيفية ظهور شبكة التطبيقات، حيث أصبحت الشبكة الآن عبارة عن شريط يمكنك تمريره لأعلى ولأسفل مع أيقونات أكبر، مما يسهل رؤيتها والضغط على التطبيقات التي تريدها، وذلك بدلًا من الشبكة الكبيرة على شكل القرص القابلة للتمرير.

وأجلت الشركة طرح العديد من ميزات ‌watchOS 10‌ حتى وقت لاحق من هذا العام، ومنها خيار NameDrop لتبادل معلومات الاتصال من ساعة لساعة أو من ساعة إلى آيفون، والتركيز الصوتي لاشتراك +Fitness لتحديد أولويات صوت المدرب.

وتحصل Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra على ميزات حصرية، مثل شريحة المدى الفائق الاتساع المحدثة التي تجلب وظيفة Find My للعثور على آيفون 15، بالإضافة إلى معالجة Siri ضمن الجهاز.

وقالت آبل: “تتيح لك ترقية Siri سؤال المساعد الافتراضي عبر ساعتك عن بيانات Apple Health الشخصية التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من خلال الساعة سابقًا”.