آبل تجلب فيس تايم إلى Apple TV 4K

طرحت شركة آبل تحديثًا لنظام التشغيل المشغل لجهاز Apple TV مع إطلاق tvOS 17، إلى جانب إصدار iOS 17، حيث تعد أهم ميزة في التحديث هي سماح الشركة الآن للمرة الأولى باستخدام فيس تايم من جهاز Apple TV.

ويدعم الجهاز في وقت لاحق من هذا العام أيضًا مكالمات المؤتمرات الأخرى باستخدام تطبيقات tvOS الجديدة Zoom و Webex من سيسكو، كما تقول الشركة.

وأعلنت الشركة في شهر يونيو من هذا العام خططها لميزة فيس تايم في مؤتمر المطورين العالمي.

وتستفيد هذه الميزة من الكاميرا الاستمرارية الموجودة ضمن جهاز آيباد أو آيفون، التي تتيح للجهاز المحمول العمل ككاميرا ويب لاسلكيًا.

ويمكن للمطورين التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات للكاميرا الاستمرارية عبر Apple TV 4K لجعل تطبيقات الاتصال أو الترفيه تعمل عبر الشاشة الكبيرة، وعلى سبيل المثال، تستخدم آبل الكاميرا الاستمرارية مع Apple Music Sing عبر Apple TV.

وبغض النظر عن استخدام فيس تايم مع جهاز Apple TV، يجلب تحديث tvOS 17 عددًا من الإضافات الأخرى إلى برنامج التلفاز، ومنها مركز التحكم المعاد تصميمه، ووظيفة البحث عن بُعد المفقودة في التلفاز، ودعم الحوار المحسن، والمزيد.

ويعرض مركز التحكم الجديد الآن حالة النظام عبر الشاشة الرئيسية، ومنها حساب الوقت والنشاط، ويتوسع بتفاصيل أخرى، بناءً على نشاط المستخدم.

ويساعد مركز التحكم مالكي Apple TV على القيام بأشياء، مثل الوصول إلى إعدادات AirPods والكاميرات المنزلية وعناصر التحكم في النظام وحسابات المستخدمين، من جهاز التحكم عن بُعد.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل تطبيق Apple TV Remote داخل مركز التحكم عبر أجهزة آيفون للعثور على الجيل الثاني أو الأحدث من جهاز التحكم عن بُعد Siri Remote المفقود. ويكبر حجم الدائرة الظاهرة عبر الشاشة مع اقتراب المستخدمين من جهاز التحكم عن بُعد، وذلك لمساعدتهم في العثور على أجهزتهم المفقودة.

ويدعم Apple TV الآن أيضًا القدرة على استخدام الصور المنسقة من مكتبتك الشخصية أو المكتبة المشتركة كشاشة توقف، وهي ميزة أساسية قدمتها مشغلات الوسائط الأخرى، مثل Roku و Fire TV.

وأوضحت آبل أنها أدخلت تحسينات لفصل الحوار عن ضجيج الخلفية وإحضاره إلى القناة المركزية بحيث يكون من السهل سماع ما يقال عند إقران Apple TV 4K مع الجيل الثاني من HomePod، وذلك بغض النظر عن التأثيرات الصوتية والموسيقية في الفيلم أو البرنامج.

ومع أن العديد من ترقيات tvOS تستهدف جهاز Apple TV 4K، يحصل كل من Apple TV 4K و Apple TV HD على الوظائف الموسعة للمساعد الافتراضي Siri، التي تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة العمومية وتلقي الإجابات، وذلك بدلًا من الأسئلة حول الأشياء الظاهرة عبر التلفاز فقط.