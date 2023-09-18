منفذ USB-C يمنح هواتف آيفون 15 قدرات جديدة

كشفت آبل المزيد من التفاصيل حول المواصفات الفنية لمنفذ USB-C الذي أضافته في هواتف آيفون 15 الجديدة من خلال مستند دعم رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت آبل إن جميع إصدارات آيفون 15 يمكنها شحن ساعتها الذكية أو سماعة AirPods أو غيرها من الملحقات الصغيرة المتصلة بمنفذ USB-C بقدرة تصل إلى 4.5 واطات.

وكانت آبل قد كشفت بالفعل عن هذه الإمكانية، لكنها لم تقدم معلومات عن القوة الكهربية للشحن.

ومن الجدير بالذكر أن منفذ “لايتنينج Lightning” في هواتف آيفون السابقة توفر فقط قدرة كهربية تصل إلى 0.3 واطًا فقط، مما يعني أن هناك الكثير من الملحقات التي يمكن توصيلها، مثل أقراص التخزين الخارجية المحمولة على سبيل المثال.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هواتف آيفون 15 ستدعم كافة الملحقات والشواحن والكابلات دون قيود، خلافًا للشائعات المُثارة خلال الأيام الماضية التي تلت إعلانها.

وأشار المستند الرسمي إلى أن جميع إصدارات آيفون 15 تدعم الاتصال بمنفذ العرض DisplayPort لعرض المحتوى بجودة تصل دقتها إلى 4K HDR على شاشة خارجية أو تلفاز مع كابل “USB-C إلى DisplayPort” أو محول مناسب. ومع ذلك، فإن سلسلة آيفون 15 لا تفعّل هذه الخاصية في الوقت الحالي.

ويمكن لمالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس تسجيل مقاطع فيديو ProRes مباشرةً على جهاز تخزين خارجي، بدثة تصل إلى 4K وبسرعة 60 إطارًا في الثانية، وفقًا لآبل.

ومن أجل توصيل هواتف آيفون 15 بالسيارة، يلزم استخدام كابل أحد فيه يدعم منفذ USB-C في حين يدعم الطرف الآخر منفذ USB-A للاستفادة من خصائص “كاربلاي CarPlay” سلكيًا.

وأكدت آبل ما قيل سابقًا بشأن دعم معيار USB 2 في منفذ إصدارات آيفون 15 الأساسية، ومعيار USB 3.2 Gen 2 في إصدارات آيفون 15 برو، مما يتيح سرعات نقل متباينة للبيانات تصل إلى 480 ميجابت و 10 جيجابت على الترتيب.