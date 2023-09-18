مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 13 Pro

كشفت آبل خلال الأسبوع الماضي عن سلسلة هواتف iPhone 15 الجديدة، والتي تضم أربعة هواتف، هي: iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. فإذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون جديد، فقد تتساءل عن الاختلافات بين السلسلة الجديدة والطرز الأقدم قليلًا مثل: iPhone 13 أو حتى iPhone 14.

يُعد iPhone 15 Pro خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد هاتف آيفون بمواصفات ومزايا حديثة ومن سلسلة هواتف آيفون الأحدث، ولكن عند مقارنته بطراز آخر يتضمن مزايا ممتازة أيضًا وفرق السعر بينهما كبير مثل: iPhone 13 Pro ستفكر مرة أخرى، وستحتاج إلى القليل من المساعدة لاختيار الأنسب لك.

ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي الحالات التي سيكون اختيار طراز iPhone 15 Pro هو الأنسب، ومتى سيكون طراز iPhone 13 Pro هو الأنسب لك:

أولًا: المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 13 Pro:

في البداية سنقدم لك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 13 Pro:

iPhone 15 Pro iPhone 13 Pro المعالج (A17 Pro) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 3 نانومتر. (A15 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. الشاشة 6.1 بوصات من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) وبدقة 2556 × 1179 بكسلًا. 6.1 بوصات من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) وبدقة 2532 × 1179 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 6 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2. تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8. تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9. تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6e، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية بلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي. الأسود، والفضي والذهبي والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل iOS 17. iOS 15. الوزن 187 جرامًا. 204 جرامات. السعر يبدأ من 999 دولارًا. 5035 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ثانيًا: متى تختار هاتف iPhone 15 Pro؟

سيكون هاتف iPhone 15 Pro هو الخيار المناسب لك في الحالات التالية:

1- تريد نظام كاميرا متطور ومميز:

تأتي كاميرا iPhone 15 Pro الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ولديها مستشعر أكبر بنسبة 25% مقارنة بالطراز السابق iPhone 14 Pro، وهي أيضًا أفضل من كاميرا iPhone 13 Pro الرئيسية التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل.

يتيح نظام الكاميرا في iPhone 15 Pro للمستخدمين مزيدًا من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

كما تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا صور HEIF بوضوح 48 ميجابكسل بدقة أكثر 4x، بالإضافة إلى تنسيق ProRAW، وتميز iPhone 15 Pro أيضًا بكاميرا تقريب مسافات موسعة بمعدل 3x.

2- تريد هاتف آيفون مع منفذ شحن من نوع USB-C:

تُعد هذه أكبر مزية في طرز iPhone 15 عن جميع طرز آيفون السابقة. فقد أضافت آبل منفذ من نوع USB-C إلى جميع أجهزتها الحديثة، مما يعني أنه يمكنك استخدام كابل الشحن نفسه في جميع أجهزة آبل الحديثة الخاصة بك، ويعني تبديل آبل إلى كابل USB-C أيضًا سرعات نقل بيانات أعلى من طرز آيفون برو إلى جهاز ماك.

3- تريد هاتف آيفون أكثر متانة:

يأتي هاتف iPhone 15 Pro مع هيكل مصنوع من التيتانيوم (Grade 5 Titanium) بدلًا الفولاذ المقاوم للصدأ الذي اعتمدته آبل في تصنيع الطرز السابقة، وهذا الأمر بالإضافة إلى الترقيات الأخرى كلها عوامل أثرت في السعر، إذ ستُباع طرز iPhone 15 بسعر أغلى من طرز آيفون السابقة.

يصعب تشكيل التيتانيوم مقارنة بالألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه خيار أفضل للأجهزة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الموصلية الحرارية، فالتيتانيوم أكثر مقاومة للحرارة من الفولاذ، مما قد يؤدي إلى حالات أقل من ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون. كما أن التيتانيوم أخف وزنًا، وبذلك يجمع هذا الهاتف بين القوة وخفة الوزن ليقدم أخف طرز Pro من آبل على الإطلاق.

ثالثًا: متى تختار هاتف iPhone 13 Pro؟

سيكون هاتف iPhone 13 Pro هو الخيار المناسب لك في الحالات التالية:

1- تريد هاتف آيفون بسعر أقل:

من أفضل الطرق لتوفير المال عند شراء هاتف آيفون جديد اختيار طراز أقدم من الطراز الذي صدر في العام نفسه، مثل: iPhone 13 Pro. إذ يمكنك الحصول على iPhone 13 Pro بسعة تخزين داخلية تعادل 512 جيجابايت بسعر 815 دولارًا في موقع أمازون على سبيل المثال، أما هاتف iPhone 15 Pro فسيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

فإذا كنت بحاجة فقط إلى هاتف آيفون ولا تمانع في عدم الحصول على المزايا الجديدة المتوفرة في الطرز الأحدث، فاختر iPhone 13 Pro لتوفير بضع المئات من الدولارات.

2- تفضل اللون الذهبي لهواتف آيفون:

إذا كنت تحب هواتف آيفون التي تأتي باللون الذهبي الجذاب، فإن هاتف iPhone 15 Pro لن يتوفر بهذا اللون، مما يجعلك تفكر في اختيار iPhone 13 Pro بدلًا منه.