مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و Pixel 7

أعلنت آبل قبل عدة أيام سلسلة هواتف آيفون 15 الأحدث، وتتضمن الطراز الأساسي iPhone 15 بالإضافة إلى طرز iPhone 15 plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max وقد تلقت جميعها تحديثات ممتازة مقارنةً بالطرز السابقة، وستتوفر هذه السلسلة في الأسواق العالمية ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري.

وإلى حين توفرها في الأسواق قد تفكر في شراء الطراز الأساسي الأرخص في السلسلة، وتفكر في مقارنته مع هواتف أخرى متوفرة حاليًا في الأسواق لاتخاذ القرار المناسب، ومن بين الخيارات البارزة التي قد تفكر فيها هي هواتف Pixel من جوجل، وخاصة السلسلة الأحدث وهي Pixel 7 وسيكون الطراز الأساسي في السلسلة هو الأنسب للمقارنة إذا كنت تفكر في نطاق سعري معين يتراوح بين 600 و 800 دولار.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً ممتازًا ويتمتعان بمواصفات ممتازة، لكنهما مختلفان تمامًا من ناحية التصميم، ونظام التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض الاختلافات في المواصفات الرئيسية بين iPhone 15 و Pixel 7 مثل: نظام الكاميرات والمعالج، التي يمكن أن تكون عوامل حاسمة عند اختيار أحدهما.

ولمساعدتك في الاختيار، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 وPixel 7:

التصميم:

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم مختلفة تمامًا، إذ يتميز هاتف Pixel بتصميم يتضمن شريط كاميرا معدني بارز في الجهة العلوية من الظهر، أما هاتف آيفون 15 فهو يأتي بحافات حادة وتصميم أكثر ضخامة وظهر غير لامع على عكس هاتف Pixel 7.

فرق آخر أكثر وضوحًا في التصميم هي خاصية Dynamic Island المتوفرة في iPhone 15 وهي مساحة صغيرة سوداء تظهر بدلًا من النتوء الذي يتضمن الكاميرا الأمامية ومستشعرات معرف الوجه (Face ID) وقد ظهرت هذه الخاصية لأول مرة مع هواتف iPhone 14 Pro و 14 Pro Max العام الماضي.



يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم من الزجاج الذي حسنت آبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وأعلى قدرة على تحمل الصدمات، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68.

ويأتي هاتف Pixel 7 بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) مع وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، وإطار معدني محيط بالكاميرا (Camera Strip)، ويدعم هذا الهاتف مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة،

من ناحية الألوان، يتوفر هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، أما هاتف Pixel 7 فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

ومن الإضافات الجديدة إلى iPhone 15 التي تجدر الإشارة إليها وجود منفذ USB-C الجديد بدلًا من منفذ Lightning. أما بالنسبة إلى مزايا التأمين البيومترية، فإن هاتف Pixel 7 يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومعرف الوجه (Face ID)، ويحتوي iPhone 15 على معرف الوجه (Face ID)، وهو أكثر أمانًا ودقة مقارنة بمعرف الوجه الموجود في هاتف جوجل.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا.

تصل درجة السطوع القصوى في شاشة هاتف آيفون 15 إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي ضوء الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

أما هاتف Pixel 7 فهو يضم شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on)، وتصل ذروة السطوع إلى 1400 شمعة / المتر المربع.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها آبل العام الماضي.

يتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي، وتقول آبل إنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%، وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية سريعة للتعلم الآلي في مزايا مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

أما بالنسبة إلى سعة البطارية وسرعة الشحن في هاتف iPhone 15 فإن آبل لم تعلن سعة البطارية ولا سرعة الشحن لهواتفها الجديدة حتى الآن، واكتفت بقولها إن بطارية هاتف iPhone 15 تدوم لمدة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي المدة نفسها التي تقدمها بطارية هاتف iPhone 14.

يتوفر هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، ويدعم شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

أما هاتف Pixel 7 فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يحتوي على بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر Pixel 7 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويدعم هذا الهاتف اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

وبالنسبة إلى تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية في كلا الهاتفين، فإن هواتف Pixel تحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية و 4 سنوات من التحديثات الأمنية، أما هواتف iPhone فتحصل عادةً على 5 سنوات من تحديثات نظام التشغيل iOS وتحديثات أمنية لفترة أطول.

الكاميرا:

شهدت الكاميرا تغيرًا كبيرًا في هاتف iPhone 15 هذا العام، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بدقة 12 ميجابكسل في إصدار العام الماضي، وتقول آبل إن الألوان ستبدو أكثر وضوحًا، وستحافظ الكاميرا على ألوان البشرة الحقيقية، وتُبرز تفاصيل أكثر بكثير.

يأتي هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. وتدعم التقريب البصري للمسافات بمعدل 2x، وتوفر مزية التقريب البصري ثلاثة مستويات من التكبير والتصغير البصري – 0.5x و1x و2x – للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في هاتف آيفون.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة فيديو 1080 بكسلًا بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

أما هاتف Pixel 7 فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفيما يتعلق بإمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يحتوي هذا الهاتف على مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعديل الصور مثل: الممحاة السحرية التي تسمح للمستخدمين بإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصورة، أو Face Unblur الذي يُحسّن مظهر الوجوه غير الواضحة.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 7 بسعر يبدأ من 449 دولارًا، أما هاتف آيفون 15 فهو مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار.

وقد بدأت آبل بإتاحة الحجز الأولي لسلسلة هواتف آيفون 15 يوم الجمعة الماضي، في عدد من الدول حول العالم، ومنها: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسيبدأ توفر هواتف آيفون 15 في الأسواق ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تتيح آبل حجز هاتف iPhone 15 بسعر يبدأ من 3399 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

يتفوق هاتف iPhone 15 بقوة المعالج، ووجود خيار أعلى من سعة التخزين الداخلية، ووجود خاصية Dynamic island، لكن بعض مواصفات الشاشة في هاتف Pixel أفضل فهي تدعم معدل تحديث 90 هرتزًا مقابل 60 هرتزًا في هاتف آيفون.

كلهما يقدمان أداءً ممتازًا، وسيعتمد الاختيار بينهما على السعر ونظام التشغيل بشكل أساسي، فإذا كنت من محبي أجهزة أندرويد فسيكون هاتف جوجل هو المناسب لك، أما إذا كنت من محبي نظام iOS وتفضل أجهزة آبل فاختر هاتف آيفون 15.

أما إذا كنا نظام التشغيل غير مهم بالنسبة لك، وستعتمد في اختيارك على السعر، فسيكون هاتف جوجل هو الأنسب لك، فهو يُباع بسعر يقل عن سعر هاتف آيفون 15 بمقدار 350 دولارًا تقريبًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 7 من جوجل و IPhone 15: