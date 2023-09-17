مايكروسوفت تطلق تحديثًا جديدًا لمتصفح إيدج في ويندوز 7 و 8

أطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لمستخدمي متصفح إيدج في ويندوز 7 و 8 و 8.1 بالإضافة إلى ويندوز سيرفر 2012 R2.

ويعتمد التحديث الجديد على إصدار إيدج 109، وهو الإصدار الأخير الذي يدعم إصدارات ويندوز القديمة، ولا يضيف أي مزايا جديدة بخلاف إصلاحات للثغرات الأمنية.

ويستهدف التحديث بشكل رئيسي إصلاح ثغرة في الكود الأساسي للمتصفح المبني على مشروع كروميوم من جوجل، حيث أتاحت تلك الثغرة للمهاجمين تنفيذ عمليات اختراق عن بُعد عبر صفحات ويب مُلغمة.

ويُنصح بتحميل التحديث الجديد لمتصفح إيدج على إصدارات ويندوز القديمة، تلافيًا لأي تهديدات أمنية تشكلها تلك الثغرة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت إيقاف دعم متصفح إيدج على إصدارات ويندوز القديمة التي تسبق ويندوز 10 مطلع العام الجاري، حيث أصبح إصدار إيدج 109 الإصدار الأخير للمتصفح في إصدارات ويندوز 7 و 8 وغيرها من الإصدارات المبنية عليها أو المشتقة منها.

ومع ذلك، فقد وعدت مايكروسوفت بإطلاق تحديثات أمنية متقطعة لحماية المستخدمين لفترة أطول، إلا أن هذا الدعم المُمدد سينتهي بحلول 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبعد ذلك، يصبح فايرفوكس المتصفح الوحيد الذي يدعم بشكل فعلي إصدارات ويندوز القديمة، حيث تخطط مؤسسة موزيلا لمواصلة إصدار التحديثات الأمنية للمتصفح، وتحديدًا إصدار فايرفوكس 115 مع الدعم المُمدد ESR، حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2024 المقبل.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فإن إصدارات ويندوز القديمة تمثل حاليًا أقل من 5% من سوق الحواسيب الشخصية حول العالم.