مايكروسوفت تريد بث الألعاب السحابية للحواسيب

خططت مايكروسوفت لإضافة ألعاب الحاسوب الشخصي إلى خدمة الاشتراك Xbox Game Pass للتنافس مباشرة مع خدمات، مثل GeForce Now، من إنفيديا، حسبما تظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من دعوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وتتضمن خدمة الاشتراك Xbox Game Pass عددًا كبيرًا من ألعاب الحاسوب، ولكن يجب عليك تنزيل الملفات محليًا وتشغيلها عبر حاسوب مخصص للألعاب.

وتبث مايكروسوفت حاليًا الألعاب من خلال Xbox Cloud Gaming المقتصرة على ألعاب إكس بوكس بطريقة تستفيد من خوادمها Azure لبث ألعاب الحاسوب عبر خدمة الاشتراك.

ويعتمد نظام بث Xbox Cloud Gaming حاليًا على معدات إكس بوكس المخصصة، وهي خوادم مصنوعة من الشرائح نفسها الموجودة في منصة Xbox Series X، ولكنها غير قادرة على تشغيل ألعاب الحاسوب المصممة لسطح المكتب العادي باستخدام بطاقة الرسومات المنفصلة.

ومن أجل تقديم ألعاب الحاسوب الحديثة، تحتاج الشركة إلى تحديث بعض أجهزة المنصة السحابية Azure.

وأرسل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بريدًا إلكترونيًا في شهر يوليو 2021 يناقش منصة بث الألعاب ستاديا من جوجل بعد ظهور شائعات حول نية جوجل تحويلها إلى خدمة للمطورين.

وكان المسؤولون التنفيذيون يناقشون قدرة جوجل على الاستفادة من قوتها للحوسبة السحابية لتقديم ستاديا لشركات خارجية كخدمة، وقدرة مايكروسوفت على المنافس بصفتها لاعبًا كبيرًا في عالم الحوسبة السحابية.

وتشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن ناديلا أراد أن يحدث هذا، وكان فريقه التنفيذي يعمل على ذلك منذ عامين على الأقل.

وقال ناديلا: “تتمتع جوجل بالأفضلية لأن أدواتها أكثر عمومية، لكننا قد نفعل الشيء نفسه”، ورد فيل سبنسر، رئيس إكس بوكس، بشكل سريع لتقديم أفكاره حول ستاديا والتأكيد على أن مايكروسوفت تطور حلًا لبث ألعاب الحاسوب من السحابة.

وقال سبنسر: “تتمتع جوجل بالقدرة على إعادة استخدام أجهزتها السحابية العاملة بنظام التشغيل لينكس، ولدينا المزيد من سيناريوهات إعادة الاستخدام لاسترداد التكاليف عندما نبث ألعاب الحاسوب من خلال Azure”، في إشارة إلى القدرة على تقديم خدمة مماثلة لخدمة جوجل للمطورين والناشرين.

ومن الواضح أن مايكروسوفت كانت تطور في شهر يوليو 2021 حلًا لبث ألعاب الحاسوب عبر السحابة. وتباطأ خلال العام الماضي العمل على Xbox Cloud Gaming داخل الشركة.

ووعدت مايكروسوفت سابقًا بأن تدعم Xbox Cloud Gaming بحلول نهاية عام 2022 مكتبة الألعاب الموجودة لدى المستخدمين، ولم يحدث ذلك.

وألغت الشركة أيضًا خططًا لإطلاق نسخة اشتراك مخصصة من Xbox Cloud Gaming.

ونشرت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام بعض التلميحات الإضافية حول توفر ألعاب الحاسوب عبر Xbox Cloud Gaming.

ووقعت شبكة الهاتف المحمول البريطانية EE صفقة مدتها 10 سنوات مع مايكروسوفت لجلب ألعاب إكس بوكس للحاسوب لعملاء EE، ولكن EE لا تقدم حاليًا خدمة البث.

واختبرت مايكروسوفت دعم Xbox Cloud Gaming للفأرة ولوحة المفاتيح بشكل علني بالنسبة لألعاب منصة إكس بوكس.

وقدم سبنسر في شهر يوليو 2021 أفكاره حول ستاديا قائلًا: “أعتقد أن جوجل تريد تحويل ستاديا إلى خدمة سحابية للجميع والتخلص من خدمة المستهلك. جوجل منافس كبير وعدواني، ولكن فوجئت بصراحة بعدم إحرازها أي تقدم مع ستاديا. لذا فإن منافسنا الأول حتى الآن هو إنفيديا مع GeForce Now، لكننا نراقب كلًا من جوجل وأمازون”.

وأعلنت جوجل إغلاق خدمة ستاديا في شهر يناير 2023، وذلك بعد مرور نحو عام على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها سبنسر.