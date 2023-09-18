كوك: آبل تُقيّم الإعلان في إكس بعد اتهام ماسك «بمعاداة السامية»

قال المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن الشركة تواصل دراسة ما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في الإعلان على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وذلك اتهام مالكها إيلون ماسك بمعاداة السامية.

وقال كوك في مقابلة مع برنامج (صنداي مورنينج) Sunday Morning، الذي تبثه شبكة (سي بي إس) CBS يوم الأحد: «إنه شيء نسأل أنفسنا باستمرار».

وأضاف كوك أنه ينظر إلى إكس بوصفها «خاصية مهمة» للخطاب، ولكن هناك جوانب لا يتفق معها، مثل: الترويج لمعاداة السامية على المنصة.

وتأتي تعليقات المدير التنفيذي لشركة آبل في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه ماسك مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وسط تصاعد المخاوف بشأن معاداة السامية في منصة إكس. وقال ماسك في منشور له إن المحادثات ستركز في الذكاء الاصطناعي.

وتدعي المجموعات غير الربحية والباحثون الخارجيون أن خطاب الكراهية والمحتوى المسيء أصبح أكثر انتشارًا على المنصة منذ إتمام ماسك الاستحواذ على تويتر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقد عارضت إكس ومعها ماكس تلك الادعاءات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد ماسك بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير بعد أن ذكرت مجموعة الحقوق المدنية أن المنشورات المعادية للسامية في إكس زادت بدرجة حادة في ظل ملكية ماسك للشركة.

وألقى ماسك باللوم رابطة مكافحة التشهير في خسارة إيرادات الإعلانات، قائلًا إن مبيعات الشركة انخفضت بنسبة 60 في المئة.

ورفع ماسك حديثًا دعوى قضائية على منظمة غير ربحية أخرى، وهي مركز مكافحة الكراهية الرقمية، بعد أن نشرت تقريرًا في شهر حزيران/ يونيو يدعي أن منصة إكس أخفقت في اتخاذ إجراء إزاء العديد من المشتركين في خدمتها المأجورة (إكس بريميوم) X Premium، عندما نشروا محتوًى تحريضيًا.