كوالكوم تكشف عن شريحة لهواتف الفئة المتوسطة

كشفت شركة كوالكوم عن Snapdragon 7s Gen 2، وهي شريحة جديدة مصنعة وفقًا لتقنية 4 نانومتر للهواتف من الفئة المتوسطة.

وتمثل شريحة Snapdragon 7s Gen 2 حلًا لصانعي الهواتف الذين لا يستطيعون استخدام منصة Snapdragon 8 Gen 2 ويريدون منصة تتناسب مع الميزانية المنخفضة.

وتعد وحدة المعالجة المركزية لشريحة Snapdragon 7s Gen 2 أقل قوة من أي شريحة أخرى من سلسلة Snapdragon 7، كما أن معالج الصور ليس مميزًا أيضًا بالمقارنة مع شريحة Snapdragon 7 Gen 1 المتمتعة بقدرات كبيرة، مثل دعم أفضل لفيديوهات الحركة البطيئة ودعم للكاميرا ذات الدقة العالية.

وقد يبدو الاسم مربكًا، لأن الشركة لم تطلق الجيل الأول من Snapdragon 7s أو الجيل الثاني من Snapdragon 7، كما أنه من غير المعروف إلى ماذا يرمز حرف S، ولكنه قد يمثل علامة على المواصفات المنخفضة.

وتحتوي وحدة المعالجة المركزية على أربعة نوى Cortex-A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز للأداء وأربعة نوى أخرى Cortex-A55 بتردد 1.95 جيجا هرتز للكفاءة، وذلك بالرغم من أن العديد من شرائح الفئة المتوسطة تحتوي على نواتين للأداء فقط.

ولم تحدد كوالكوم وحدة معالجة الرسوميات Adreno، ولكنها تدعم دقة +FHD بتردد 144 هرتز. وتعد منصة الاتصال FastConnect 6700 تراجعًا بالمقارنة مع منصة الاتصال FastConnect 6900 الموجودة ضمن Snapdragon 7+ Gen 2، حيث تبلغ السرعة القصوى للتنزيل 2.9 جيجابت في الثانية مقابل 4.4 جيجابت في الثانية لشريحة Snapdragon 7 Gen 1.

ويقتصر دعم البلوتوث على النسخة 5.2، الداعمة للصوت المنخفض الطاقة. ويدعم محرك الصور Spectra هاتفًا ذكيًا مزودًا بكاميرا واحدة تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل وتلتقط فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع دعم 4K HDR، وفيديوهات الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، ووظيفة تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.

وزودت الشركة الشريحة بدعم الذاكرة من نوع LPDRR5 بتردد 3200 ميجاهرتز، في حين تشتمل الميزات الأخرى على Wi-Fi 6E و USB-C 3.1 و +Quick Charge 4.

وأشارت بعض الشائعات إلى أن Snapdragon 7s Gen 2 قد تصل مع سلسلة Redmi Note 13، المقرر هذا الشهر إطلاقها.