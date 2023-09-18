كل ما تريد معرفته عن زر الإجراءات الجديد في هواتف iPhone 15 Pro

كشفت شركة آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة خلال الأسبوع الماضي، وقد حصلت جميع هواتف السلسلة على بعض التحسينات مقارنةً بإصدارات العام الماضي، ولكن التصميم العام لم يتغير كثيرًا.

تضم السلسلة الجديدة 4 هواتف بأحجام مختلفة، من بينها هاتفا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، اللذان يأتيان مع العديد من التحسينات المهمة، أبرزها على مستوى التصميم، إذ غيرت آبل مادة تصنيع الإطار لتصبح من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن،واستبدلت آبل منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، ولكن هذه المزية الأخيرة متاحة في كافة هواتف السلسلة.

بالإضافة إلى تغيير زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، يسمح لك بتخصيص تجربة الهاتف وفقًا لرغبتك. وكالعادة، أي شيء جديد مميز تقدمه آبل في سلسلة هواتفها الجديدة يشق طريقه أولًا إلى طرز البرو الرائدة فقط، لذا، فإن زر الإجراءات حصري لهاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ولكن كيف يعمل زر الإجراء الجديد، وما الاستخدامات العملية له؟.. إليك كل ما تريد معرفته عن زر الإجراءات الجديد في هواتف iPhone 15 Pro:

أولًا؛ ما زر الإجراءات في هواتف iPhone 15 Pro؟

منذ عام 2007، تتميز جميع طرز هواتف آيفون بوجود زر للتبديل بين وضعي الرنين والصامت (Ring/Silent) أعلى زر ضبط مستوى الصوت، إذ يتيح هذا الزر للمستخدمين التبديل بسرعة بين سماع أصوات الرنين وإيقاف تشغيلها تمامًا.

وفي طرز (iPhone 15 Pro) هذا العام حل محله (زر الإجراءات) Action button الذي يتمتع برود فعل لمسية، وقابل للتخصيص، ويأتي مضبوطًا افتراضيًا للتبديل بين وضعي الرنين والصامت، ولكن يمكنك ضبطه من خلال الإعدادات بسهولة وتخصيصه للقيام بالإجراء الذي ترغب فيه.

ثانيًا؛ كيف يعمل زر الإجراءات في هواتف iPhone 15 Pro؟

لتشغيل معظم الوظائف، ستحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الزر، كما ذكرنا سابقًا يأتي الزر مضبوطًا افتراضيًا للتبديل بين وضعي الرنين والصامت، ولكن على أساس كل تطبيق، تؤدي نقرة واحدة على زر الإجراءات أيضًا إلى تشغيل وظيفة ثانوية.

على سبيل المثال، تؤدي ضغطة واحدة أثناء فتح تطبيق الكاميرا إلى الضغط على الغالق، وتؤدي ضغطة واحدة أثناء تشغيل تسجيل مقطع صوتي في تطبيق المذكرات الصوتية (Voice Memos) إلى إيقاف التسجيل.

كيفية تخصيص زر الإجراءات في هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max:

انتقل إلى الإعدادات (Settings) في هاتف آيفون الجديد.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (زر الإجراءات) Action button واضغط عليه، سيُعرض رسم متحرك لزر الإجراءات، اسحب لليسار واختر إجراءً.

بمجرد الانتهاء؛ اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء لبدء الإجراء السريع.

وبذلك يمكنك تنفيذ المزيد من المهام بسرعة باستخدام زر الإجراءات بناءً على ما خصصته؛ على سبيل المثال، لنفترض أنك اخترت تطبيق المذكرات الصوتية (Voice Memos)، اضغط مطولًا على زر الإجراءات، وسيبدأ هاتف آيفون بتسجيل مذكرة صوتية جديدة. علاوة على ذلك، سيصاحب اللمس المطول للزر ردود فعل لمسية دقيقة، ومؤشرات مرئية في شاشة (Dynamic island) لضمان تنفيذ الإجراء المقصود بشكل صحيح.

ولإيقاف التسجيل، اضغط على الزر ضغطة واحدة، وبالمثل يمكنك التقاط الصور بكاميرا آيفون بالضغط على هذا الزر، كل ما عليك فعله هو تخصيص زر الإجراءات لفتح الكاميرا من الإعدادات. بعد ذلك، اضغط مطولًا على الزر، ستُفتح الكاميرا، اختر الإطار، ثم اضغط على الزر مرة واحدة لالتقاط الصورة.

ثالثًا؛ ما يمكنك فعله باستخدام زر الإجراءات الجديد؟

يتيح لك زر الإجراءات الجديد تنشيط المزية المفضلة لديك بسرعة دون فتح شاشة قفل هاتف iPhone 15 Pro. وهو يدعم حاليًا 9 إجراءات سريعة مختلفة. بعد تخصيص زر الإجراء، ما عليك سوى الضغط مطولًا عليه لتشغيل المزية، وتشمل المزايا المدعومة ما يلي:

الوضع الصامت: يُضبط زر الإجراء للتبديل بين وضعي الرنين والصامت بشكل افتراضي.

وضع التركيز: يمكنك استخدام هذا الزر لتنشيط وضع التركيز الخاص بك أثناءء العمل أو النوم أو إلغاء تنشيطه بسرعة.

الكاميرا: يمكنك تشغيل الكاميرا بالضغط على زر الإجراءات، ثم التقاط ما تريد من صور بسرعة.

المصباح اليدوي: مثل الكاميرا، يمكنك تخصيص زر الإجراءات لتشغيل المصباح اليدوي.

تطبيق المذكرات الصوتية: يمكنك تسجيل ما تريده بسرعة بتشغيل تطبيق المذكرات الصوتية من خلال زر الإجراءات.

الترجمة:يتيح لك هذا الزر تشغيل تطبيق الترجمة، ثم البدء بمحادثة أو إجراء ترجمة نصية بضغطة واحدة.

تطبيق (Magnifier): أثناء تصفح النصوص الصغيرة، يمكنك تشغيل تطبيق (المكبر) Magnifier بالغط على زر الإجراءات.

الاختصار: يمكنك استخدام زر الإجراءات الموجود في هاتف iPhone 15 Pro لتشغيل اختصاراتك المخصصة بسرعة، مثل: إرسال رسالة، أو إضاءة الأنوار في غرفة المعيشة، أو تشغيل الموسيقى.

تشغيل مزايا إمكانية الوصول: يتيح لك زر الإجراءات الجديد استخدام مزايا إمكانية الوصول المفضلة بسرعة، بما يشمل: VoiceOver، و Zoom، و AssistiveTouch، وغيرها.

رابعًا؛ هل يمكن فتح أي تطبيق تابع لجهة خارجية باستخدام زر الإجراءات؟

نعم؛ يمكنك بسهولة تخصيص زر الإجراءات في iPhone 15 Pro لأداء مهام سريعة، بفضل خيار الاختصار الموجود في قائمة الزر في الإعدادات، ولكن ستحتاج أولًا إلى إنشاء اختصار بالتطبيق المطلوب. ثم حدده باعتباره التسلسل الذي سيُفتح عند الضغط على زر الإجراءات، ونظرًا إلى مدى تنوع الاختصارات، فإن إمكانيات استخدام زر الإجراءات لا حصر لها.

الجدير بالذكر أن آبل فتحت باب الحجز الأولي للهواتف في عدد من الدول حول العالم يوم الجمعة الماضي، ومنها: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ توّفر الهواتف يوم الجمعة 22 سبتمبر في بعض البلدان، وستتوّفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر.