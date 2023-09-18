طرق بسيطة لإصلاح مشكلة توقف سيري عن العمل في ساعة آبل

يتوفر المساعد الصوتي (سيري) Siri في جميع أجهزة آبل تقريبًا، ومنها: ساعة آبل الذكية (Apple Watch). ومع أن المساعد الصوتي مفيد جدًا للقيام بالعديد من المهام بصوتك دون الحاجة إلى الإمساك بساعتك، لكن هناك حالات قد يتوقف فيها عن العمل أو لا يستجيب للأوامر الصوتية.

يمكن أن يكون هذا بسبب انسداد الميكروفون أو إعدادات سيري غير الصحيحة، وغير ذلك. وبغض النظر عن السبب، هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لإصلاح مشكلة توقف سيري عن العمل في ساعة آبل:

1- تحقق من إعدادات المساعد الصوتي سيري:

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون سبب المشكلة أن المساعد الصوتي غير مُفعّل، أو أن الإعدادات غير صحيحة مما يمنع الاستجابة لأوامرك الصوتية في ساعة آبل، لذا، فإن الخطوة الأولى لإصلاح هذه المشكلة هي التحقق من إعدادات Siri.

للقيام بذلك، اضغط على (التاج الرقمي) Digital Crown في ساعة آبل لفتح الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى تطبيق الإعدادات. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق Siri، وتأكد من أن خيار Listen for Hey Siri مفعّل.

2- تحقق من الاتصال بالإنترنت:

يمكن لساعة آبل أداء وظائف معينة بدون اتصال بالإنترنت، لكن استخدام سيري – في الطرز التي قبل طراز (Apple Watch Series 9) – يتطلب الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي أو الاتصال الخلوي للعمل بشكل مثالي. هذا يعني أن الاتصال الضعيف بالإنترنت أو عدم وجود اتصال بالإنترنت قد يكون سبب المشكلة.

لذلك، تأكد من أن لديك اتصالًا جيدًا بالإنترنت، بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات في ساعة آبل، ثم النقر فوق Wi-Fi. وتأكد من تشغيله وتوصيله بالشبكة المتاحة. يمكنك أيضًا محاولة إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك أو تحريك ساعتك بالقرب منه للحصول على اتصال أقوى.

3- أعد تشغيل ساعة آبل:

إن إعادة تشغيل الساعة من أسهل الطرق للمساعدة في إصلاح بعض المشكلات البسيطة، ولكن نظرًا إلى أن ساعة آبل لا تتضمن خيار إعادة التشغيل، فسيتعين عليك إيقاف تشغيلها ثم تشغيلها مرة أخرى يدويًا.

وللقيام بذلك، ما عليك سوى الضغط مطولًا على الزر الجانبي، ثم اضغط على أيقونة Power التي تظهر في الزاوية اليمنى العلوية، واسحب مؤشر Power Off إلى اليمين لإيقاف تشغيل الساعة. انتظر بضع ثوان، ثم اضغط مطولًا على الزر الجانبي حتى يظهر شعار Apple.

4- تحديث نظام التشغيل watchOS:

في بعض الأحيان، قد يؤثر وجود خلل في نظام التشغيل في طريقة عمل سيري. لكن آبل تصدر تحديثات روتينية لنظام (watchOS) الخاص بساعتها لإزالة أي خلل أو أخطاء محتملة تؤثر سلبًا في تجربة الاستخدام. لذلك، يمكن أن يؤدي تحديث نظام التشغيل watchOS إلى أحدث إصدار مُتاح إلى إصلاح المشكلات المتعلقة بالمساعد الصوتي سيري.

ولتحديث نظام التشغيل في ساعة آبل، انتقل إلى الإعدادات ثم اختر (عام) General ثم (تحديث البرنامج) Sofware Update وثبّت أحدث إصدار من نظام watchOS مُتاح لطراز ساعتك. ولضمان سير التحديث بسلاسة، تأكد من أن لديك اتصال قوي بالإنترنت وأن ساعتك مشحونة أو موصولة بالشاحن.

5- تحقق من نظافة الميكروفون:

يعتمد المساعد الصوتي سيري على ميكروفون ساعة آبل الموجود بين Digital Crown والزر الجانبي للاستماع إلى أوامرك الصوتية. وقد تؤثر أي مشكلة في الميكروفون على أداء سيري.

بمرور الوقت، قد يتجمع الغبار والأوساخ فوق الميكروفون الخاص بساعة آبل، مما يُعطّل مرور الصوت، لذلك قد تحتاج إلى تنظيفه من وقت لآخر. وللقيام بذلك، استخدم قطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة قليلاً وامسح برفق الميكروفون لإزالة الغبار والأوساخ المتراكمة.