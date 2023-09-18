جوجل توقف دعم Meet و Zoom عبر Nest Hub Max

قررت شركة جوجل إلغاء دعم Google Meet و Zoom عبر شاشتها الذكية Nest Hub Max، وذلك بعد طرحها في الأصل مكالمات الفيديو كميزة رئيسية للجهاز.

وتظل مكالمات الفيديو متاحة عبر Nest Hub Max باستخدام Google Duo. وأصدرت جوجل البيان التالي: “نواصل جعل Google Assistant أكثر فائدة، ونعطي الأولوية للمزايا التي يحبها الأشخاص ونستكشف طرقًا جديدة لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة Google Assistant. نتيجة لذلك، لن تُدعم بعض المزايا غير المستغلة بشكل كافٍ”.

واكتشف الأشخاص في الأيام الأخيرة أن عملية إعداد Google Meet عبر Nest Hub Max تنتهي بالرسالة التالية: “لن يكون الانضمام إلى الاجتماعات بدءًا من 28 سبتمبر متاحًا عبر هذا الجهاز”.

وأصدرت Zoom في 19 يوليو إعلانًا مشابهًا. وتنص صفحة دعم Zoom المحدثة في شهر يوليو على ما يلي: “ينتهي في 30 سبتمبر 2023 دعم Zoom الكامل لجهاز Nest Hub Max”. ويتوقف تطبيق Zoom عن العمل بعد ذلك التاريخ، ولن يتمكن المستخدمون بعد ذلك من تثبيت التطبيق أو تحديثه.

وطرحت جوجل في خضم جائحة فيروس كورونا في عام 2020 للمرة الأولى دعم Google Meet و Zoom عبر شاشتها الذكية Nest Hub Max.

وفي ذلك الوقت، وصل تطبيق Zoom أيضًا إلى الشاشات الذكية المنافسة، ومنها Echo من أمازون و Portal من ميتا.

ودون تطبيقات الاجتماعات، أصبحت كاميرا الجهاز بدقة 6.5 ميجابكسل ومجال الرؤية 127 درجة والتأطير التلقائي تستخدم للبحث والتحدث لتنشيط Google Assistant من خلال التحديق، وتشغيل وإيقاف تشغيل الوسائط بشكل مؤقت عن طريق رفع يدك، وككاميرا Nest Cam.

وفي حين أصبحت مؤتمرات الفيديو إحدى نقاط البيع الرئيسية للشاشة الذكية Nest Hub Max، أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة مجموعة من المشكلات الفنية عند استخدام أي من التطبيقين.

وتوقفت جوجل أيضًا في شهر يونيو عن تقديم الألعاب من خلال Nest Hub Max. ومع فقدان مكالمات الفيديو، يتساءل المستخدمون عما قد يحدث للشاشة الذكية، أو إذا كانت الشركة تخطط لإطلاق خليفة لها.

ونأت جوجل بنفسها على مدار الأشهر القليلة الماضية عن الشاشات الذكية، حيث أنهت في شهر أبريل دعم الشاشات العاملة بمساعدة Google Assistant التابعة لجهات خارجية.