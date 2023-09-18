تقارير: الطلب السابق على آيفون 15 برو ماكس يتفوق على سلفه

قال المحلل المشهور بشأن أخبار شركة آبل (مينج تشي كو) اليوم الاثنين إن الطلب السابق على هاتف (آيفون 15 برو ماكس) الجديد تفوق على سلفه (آيفون 14 برو ماكس)، الذي أُطلق العام الماضي.

وتأتي تصريحات (كو) بعد أن فتحت عملاقة التقنية الأمريكية باب طلب هواتف (آيفون 15)، التي أُعلنت قبل بضعة أيام، يوم الجمعة الماضي.

وقال (كو) في منشور على له على منصة (ميديوم) Medium إن الطلب على هاتفي (آيفون 15) و(آيفون 15 بلس) يتساوى مع الطلب على هاتفي العام الماضي، (آيفون 14)، و(آيفون 14 بلس).

وبالنظر إلى هاتف (آيفون 15 برو)، يشير المحلل إلى أن الطلب أقل هذا العام حيث يبحث المزيد من المستخدمين عن تجربة الكاميرا المحدثة في طراز (آيفون 15 برو ماكس) الأكثر تقدمًا.

وتُعدّ أوقات انتظار (آيفون 15 برو ماكس) أطول «على نحو ملحوظ» مقارنةً بسلفه (آيفون 14 برو ماكس) العام الماضي، وليس ذلك بسبب ارتفاع الطلب فحسب، ولكن أيضًا بسبب تحديات الإنتاج المستمرة وجدول الإنتاج المتغير.

وأخيرًا، يتوقع (كو) أن يبلغ عدد شحنات هواتف (آيفون 15) الجديدة نحو 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام.

ويُشار إلى أن محللي مصرف الاستثمار وشركة الخدمات المالية (مورجان ستانلي) Morgan Stanley يتفقون مع (كو) فيما يتعلق بالطلب السابق لهواتف آيفون الجديدة، وقالوا إنه «أفضل مما يُخشى».

شركة بنك الاستثمار والخدمات المالية

وكتب المحللون في مذكرة صدرت اليوم الاثنين أن المدة الزمنية اللازمة لإصدار (آيفون 15 برو ماكس) تبلغ في المتوسط من 5 إلى 6 أسابيع، وهي «الطولى مقارنةً بأي طراز أُطلق في السنوات السبع الماضية”.

وأضافوا أن التقارير الواردة من وكالات الأنباء الصينية «تشير إلى إقبال قوي مبكر للطلب السابق لهاتف آيفون 15»، وذلك حتى مع مخاوف المستثمرين التي ركزت في الصين.