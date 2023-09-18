بريطانيا تحدد مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي

وضعت بريطانيا اليوم الاثنين مبادئ تهدف إلى منع هيمنة مجموعة من شركات التكنولوجيا على نماذج الذكاء الاصطناعي على حساب المستهلكين والشركات، وذلك من خلال التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية.

وبدأت هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا مشروعًا لتعميق تدقيقها في التكنولوجيا السريعة التطور، حيث تحاول هيئة المنافسة والأسواق السيطرة على بعض العواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي دون خنق الابتكار، مثل السلطات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقد حددت هيئة المنافسة والأسواق سبعة مبادئ لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على المجموعات الواسعة من البيانات، التي يمكن تكييفها لمختلف المهام.

وتهدف المبادئ السبعة إلى تنظيم النماذج التأسيسية، مثل ChatGPT، من خلال جعل المطورين مسؤولين، ومنع شركات التكنولوجيا الكبرى من تقييد التكنولوجيا في منصاتها، ووقف السلوك المناهض للمنافسة.

مبادئ الذكاء الاصطناعي السبعة لهيئة المنافسة والأسواق:

المساءلة من جانب من يطور الأنظمة. الوصول المستمر إلى المدخلات الرئيسية دون قيود. التنوع المستدام لنماذج الأعمال. الاختيار الكافي للشركات. المرونة في التبديل بين النماذج التأسيسية. الشفافية بشأن المخاطر والقيود. التعامل العادل الذي لا يتعارض مع المنافسة.

وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق: “هناك خطر من تطور استخدام هذه التقنية بطريقة تقوض ثقة المستهلك أو أن يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الذين يمارسون قوة سوقية تمنع الشعور بالفوائد الكاملة في جميع أنحاء الاقتصاد، ولهذا السبب اقترحنا اليوم هذه المبادئ الجديدة وأطلقنا برنامجًا واسعًا للمساعدة في ضمان تطوير النماذج التأسيسية واستخدامها بطريقة تعزز المنافسة وتحمي المستهلكين”.

وتعزز المبادئ التي اقترحتها هيئة المنافسة والأسواق نهجها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي عندما تتولى صلاحيات جديدة في الأشهر المقبلة للإشراف على الأسواق الرقمية، وتأتي هذه المقترحات قبل ستة أسابيع من استضافة بريطانيا لقمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي.

وتسعى هيئة المنافسة والأسواق الآن إلى الحصول على آراء من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين، مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا و OpenAI و Anthropic، بالإضافة إلى الحكومات والأكاديميين والجهات التنظيمية الأخرى.

وتغطي المبادئ المقترحة أيضًا الوصول إلى المدخلات الرئيسية، وتنوع نماذج الأعمال، ومنها المفتوحة والمغلقة، ومرونة الشركات في استخدام النماذج المتعددة.

واختارت بريطانيا في شهر مارس تقسيم المسؤولية التنظيمية للذكاء الاصطناعي بين هيئة المنافسة والأسواق والهيئات الأخرى المشرفة على حقوق الإنسان والصحة والسلامة، وذلك بدلًا من إنشاء هيئة تنظيمية جديدة.

وتبحث الولايات المتحدة قواعد محتملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي والقطاع الرقمي، واتفق وزراء مجموعة السبع للاقتصادات الرائدة في شهر أبريل على تبني قواعد تنظيمية قائمة على المخاطر من شأنها أن تحافظ أيضًا على البيئة المفتوحة.