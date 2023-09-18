الرئيس التنفيذي لهونر يعرب عن استيائه من هواتف آيفون 15

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هونر الصينية، جورج تشاو مينج، عن استيائه بعد إعلان آبل هواتف آيفون 15.

وقال تشاو في لقاء تلفزيوني إن سلسلة آيفون 15 الجديدة “مؤسفة”، وإنه كان محقًا بشأن عدم امتلاكه توقعات حيالها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الصينية أن “آبل كانت دائمًا رائدة في صناعة الهواتف الذكية، ولكن الآن الأمور تتغير؛ لأن اتجاهات السوق لا تعتمد فقط على تحسين الأداء والكاميرا”.

وقال تشاو إنه بالإمكان تمييز الإبداع في المواصفات الفنية للأجهزة، لكن يجب في الوقت نفسه إظهار القيادة في كافة جوانب تطوير المنتج.

ووصف تشاو هواتف آيفون 15 بأنها مجرد “ترقية بسيطة” – مقارنةً بالإصدارات السابقة – كما أن إعلانها جاء “متوقعًا ومخيبًا للآمال” على حد وصفه.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهها لآبل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة هونر أن تحقق هواتف آيفون 15 مبيعات جيدة.

واختتم تشاو لقاءه بالقول إن “قيمة آبل تضعف في الابتكار والريادة في صناعة الهواتف الذكية”.

وكانت آبل قد أعلنت عن سلسلة آيفون 15 في حدث صحفي عقدته في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأثار إعلان هواتف آيفون الجديدة ردود فعل متباينة بشأنها، خاصةً مع التغييرات المحدودة التي قدمتها آبل هذا العام مقارنةً بإصدارات العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هاتف آيفون 15 برو ماكس الأغلى ثمنًا يشهد طلبًا قويًا بعد فتح باب الحجز الأولي، مما قد يضطر المستهلكون إلى الانتظار حتى نوفمبر/ تشرين الثاني القادم للحصول عليه.