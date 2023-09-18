أسوس تطلق منصة الألعاب المحمولة ROG Ally

أطلقت شركة أسوس النموذج الأساسي المدعوم بشريحة AMD Ryzen Z1 ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon من منصة الألعاب المحمولة ROG Ally، مما يوفر خيارًا ذو تكلفة قليلة للاعبين ذوي الميزانية المحدودة.

ويأتي إطلاق النموذج الأساسي بعد أن طرحت الشركة في وقت سابق من هذا العام منصة الألعاب المحمولة المدعومة بشريحة AMD Ryzen Z1 Extreme كمنافس لجهاز Steam Deck من شركة Valve.

ويتوفر الإصدار الجديد من الجهاز مقابل 600 دولار، ويأتي مزودًا بمواصفات عتادية مشابه جدًا للنموذج ذو السعر الأعلى، ومنها شاشة بقياس 7 بوصات بدقة 1920×1080 بكسل وبمعدل تحديث متغير 120 هرتز وبمعدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

كما يتميز الجهاز بمساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة 16 جيجابايت، ومروحة هادئة، وقارئ بطاقات microSD UHS-II.

ويعد المعالج ووحدة معالجة الرسومات الفروق الرئيسية عن النموذج ذو السعر الأعلى، مما يعني أن النموذج الأساسي يمثل خيارًا للأشخاص الراغبين في تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالمرئيات وطريقة اللعب.

وتتضمن شريحة AMD Ryzen Z1 عددًا أقل من نوى وحدة المعالجة المركزية، ونوى وحدة معالجة الرسومات، مع أداء رسومي أقل مقارنة بشريحة AMD Ryzen Z1 Extreme.

ويتمتع جهاز ROG Ally بإمكانات كبيرة بفضل المعالج القوي، والشاشة الواضحة، وعناصر التحكم التي من شأنها أن تجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يريدون جهازًا محمولاً للألعاب يعمل بنظام ويندوز.

ويتوافق الجهاز مع Steam ومتجر Epic Games و EA Play، بالإضافة إلى تطبيق إكس بوكس لنظام ويندوز الذي يسمح للاعبين بالوصول إلى مكتبة Game Pass بأكملها.

وزودت أسوس الجهاز باتصال البلوتوث ومنفذ USB-C يسمح للاعبين بتوصيل ذراع تحكم PS5 DualSense أو ذراع تحكم إكس بوكس اللاسلكية لممارسة الألعاب.

ومع ذلك، فإن المشكلات البسيطة، مثل ارتفاع درجة حرارة بطاقات microSD ومشاكل البرمجيات المتعلقة بنظام ويندوز تنتقص إلى حد ما من وعد أسوس بعدم المساومة على ألعاب ويندوز المحمولة.

وتشير المراجعات المبكرة إلى أن أداء النموذج الأساسي المزود بشريحة AMD Ryzen Z1 أسوأ من أداء Steam Deck البالغ سعره 400 دولار وما فوق، دون أي فائدة كبيرة في عمر البطارية للتعويض عن فقدان الطاقة.