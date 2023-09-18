آبل تكشف عن أسعار إصلاح الزجاج الخلفي لهواتف آيفون 15 الجديدة

نشرت شركة آبل الأسعار التقريبية لإصلاح الزجاج الخلفي لسلسلة هواتف (آيفون 15) الجديدة التي أُعلنت الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى القائمة التي نشرتها عملاقة التقنية الأمريكية، فإن أسعار إصلاح الزجاج الخلفي لهاتفي (آيفون 15 برو)، و(آيفون 15 برو ماكس)، أرخص مقارنةً بهاتفي (آيفون 14 برو)، و(آيفون 14 برو ماكس). ومع ذلك، لا يختلف السعر بالنسبة لهاتفي (آيفون 15)، و(آيفون 15 بلس).

ويحتاج المستخدم إلى دفع 169 دولارًا أمريكيًا لإصلاح الزجاج الخلفي لهاتف (آيفون 15 برو)، و199 دولارًا أمريكيًا لهاتف (آيفون 15 برو ماكس).

وبالمقارنة، فإن الفرق بين سعر إصلاح الزجاج الخلفي لهاتف (آيفون 15 برو) أقل بـ 330 دولارًا أمريكيًا لهاتف (آيفون 14 برو) الذي يبلغ السعر له 499 دولارًا أمريكيًا، وأقل بـ 350 دولارًا أمريكيًا لهاتف (آيفون 15 برو ماكس) مقارنةً بهاتف (آيفون 14 برو ماكس) الذي يبلغ السعر له 549 دولارًا أمريكيًا.

ويُعتقد أن الأسعار المخفضة الجديدة، التي كان موقع (9تو5ماك) 9to5Mac، تأتي بسبب التغيير الكبير في تصميم الهاتف الذي أجرته آبل، ففي الهواتف الجديدة يمكن إزالة الزجاج الخلفي والاستبدال به على نحو مستقل عن باقي الهاتف.

وفي الإصدارات الأقدم، كان الزجاج الخلفي مُدمجًا على نحو أكبر في هيكل الجهاز، الأمر الذي يجعل إصلاحه أصعب.

وكان موقع (آيفيكسيت) iFixit قد وصف عمليات إصلاح الزجاج الخلفي لهواتف آيفون الأقدم بأنها «واحدة من أغلى وأصعب عمليات الإصلاح الممكنة».

وكانت شركة آبل قد أجرت هذا التغيير في التصميم أول مرة في هاتفي (آيفون 14) و(آيفون 14 بلس)، وفي هذا العام، أعلنت الشركة أنها فعلت الشيء نفسه لطرازي (آيفون 15 برو) أيضًا.

يُشار إلى أن الإصلاحات تكون أرخص إن كان المستخدم مشتركًا في خطة التأمين الخاصة بشركة آبل، التي تكلف 199 دولارًا أمريكيًا لهاتفي (آيفون 15 برو)، و(آيفون 15 برو ماكس) لمدة عامين، ثم 29 دولارًا فقط لإصلاح الزجاج الخلفي.