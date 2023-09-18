آبل تطلق رسميًا iOS 17 و iPadOS 17 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد .. عاجل

بدأت شركة آبل إطلاق نظامي iOS 17 و iPadOS 17 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد المؤهلة، وهما متاحان الآن للتحميل والتثبيت.

ويصدر نظام iOS 17 لهواتف آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الأحدث كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14، وكذلك الإصدارات الأرخص كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث.

ولن يتمكن مالكو هواتف آيفون 8 و 8 بلس وآيفون X من تحميل النظام الجديد؛ لأن آبل قررت إيقاف التحديثات السنوية للنظام لتلك الإصدارات عند نظام iOS 16.

ويمكن تنزيل نظام iPadOS 17 الجديد وتثبيته على كافة أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 16، ما عدا الجيل الأول من أجهزة آيباد برو، أو الجيل الخامس من آيباد الأساسي.

ويتيح نظام iOS 17 العديد من المزايا الجديدة، ومنها خاصية StandBy التي تحول شاشة آيفون إلى شاشة عرض، وميزة بطاقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف، وميزة NameDrop التي تتيح مشاركة بيانات جهات الاتصال بسهولة بين هاتفي آيفون، بالإضافة إلى تحسين التطبيقات المصغرة “الويدجت” وجعلها تفاعلية، وتحسين خاصية التصحيح التلقائي، وإمكانية تنزيل الخرائط واستعراضها بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وميزة إرسال الرسائل الصوتية والمرئية عبر تطبيق فيس تايم، وغيرها.

وأعلنت آبل تأجيل توفير بعض المزايا في نظام iOS 17 مثل تطبيق اليوميات “جورنال Journal”، وخاصية “إكمال نقل الملفات عبر الإنترنت”، التي تتيح استمرار نقل الملفات بين الجهازين عبر الإنترنت في حالة الابتعاد عن نطاق الإرسال السريع، وغيرها من المزايا المؤجلة التي ستتاح لاحقًا مع التحديثات الفرعية للنظام.