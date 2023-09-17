منفذ USB-C في هواتف آيفون 15 يعمل دون قيود من آبل

تأتي سلسلة هواتف آيفون 15 من آبل بمنفذ USB-C قياسي تمامًا متوافق مع كافة الملحقات والكابلات دون قيود من شركة آبل، وفقًا لتقرير نشره موقع Ars Technica التقني.

وكانت آبل قد غيرت منفذ الشحن ونقل البيانات في هواتف آيفون 15 الجديدة إلى منفذ USB-C عوضًا عن منفذ “لايتنتج Lightning” التقليدي لأول مرة في هواتف آيفون.

وتأتي تلك الخطوة من آبل امتثالًا للقوانين الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بشأن توحيد منفذ الشحن ونقل البيانات في الأجهزة الإلكترونية.

واعتادت آبل تقييد وظائف بعض الكابلات والملحقات غير المعتمدة منها عبر برنامج “صُنع من أجل آيفون MFI”، وإن كانت تعمل عبر منفذ لايتنتج.

وبعد الإعلان عن هواتف آيفون 15، انتشرت شائعات تفيد بأن آبل قد تطبق القيود نفسها على منفذ USB-C فيها، إلا أن تقرير Ars Technica يؤكد عكس ذلك، ويشدد على أن كافة الملحقات والشواحن والكابلات ستعمل على نحو طبيعي مع هواتف آيفون 15.

ويشير التقرير إلى احتمالية أن تطلق آبل برنامجًا مماثلًا لإصدار التراخيص للشركات المنتجة لملحقات آيفون 15. ومع ذلك، فإن الملحقات غير الحاصلة على الترخيص ستكون متوافقة بشكل تام مع هواتف آيفون 15، كما خو الحال في أجهزة ماك وآيباد التي تعمل بمنفذ USB-C.

جدير بالذكر أن هواتف آيفون 15 جميعها تأتي بمنفذ شحن USB-C، لكن مع اختلاف في سرعة نقل البيانات؛ إذ يدعم هاتفا آيفون 15 وآيفون 15 بلس – وهما الإصداران الأساسيان – معيار USB 2.0 الذي يتيح سرعة نقل تصل إلى 480 ميجابت في الثانية، في حين يدعم هاتفا آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس معيار USB 3 الذي يتيح نقل البيانات بسرعة يمكن أن تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

جدير بالذكر أن آبل بدأت بالفعل استقبال طلبات الحجز الأولي لهواتف آيفون 15 في عدد من الدول، ومن المقرر إتاحتها نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.