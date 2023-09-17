مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

كشفت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، التي تضم 4 هواتف جديدة من بينها هاتفين رائدين هما: iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، المصممان من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يجمع بين الصلابة العالية وخفة الوزن، مما يجعلهما من أخف طرز Pro التي قدمتها آبل حتى الآن.

وبالإضافة إلى تغيير مادة التصنيع أصبحت حافات الهواتف أنحف، والزوايا أكثر انسيابية مما يسهل حملها بيد واحدة، كما أضافت آبل زر إجراءات جديد قابلًا للتخصيص، واستبدلت منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C).

وعلى مستوى الأداء تعمل هواتف (iPhone 15 Pro) بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، الذي يُعد أول معالج يُصنع بهذه التقنية، والذي يقدم مستوى جديدًا من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي.

ولكن في الوقت نفسه، لا يزال iPhone 14 Pro هاتفًا رائعًا، إذ يُعدّ واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق، كما يبدأ سعره الآن من 899 دولارًا فقط، مما يتيح لك توفير ما يصل إلى 100 دولارٍ.

ولكن هل الميزات الجديدة في هاتف (iPhone 15 Pro) تستحق قرار الترقية إليه هذا العام، دعنا نستكشف ذلك في هذه المقارنة:

1- التصميم:

يأتي هاتف (iPhone 15 Pro) مع بعض التغييرات البسيطة على مستوى التصميم، ولكنها مؤثرة مقارنة بالطرز السابق، إذ يتمثل التغيير الأكبر في الهاتف الجديد في أن الإطار مصنوع من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن، إذ يزن الهاتف 187 جرامًا فقط، مقارنة مع 206 جرامات لإصدار العام الماضي.

كما يتميز هاتف (iPhone 15 Pro) بزاويا انسيابية، وحافات هي الأنحف في آيفون مما يجعل حمله بيد واحدة أكثر راحة، بالإضافة إلى تغيير زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، يوفر لك خيارات إضافية، مثل: الوصول إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي بسرعة، أو تفعيل المذكرات الصوتية، وأوضاع التركيز، والترجمة، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك؛ استبدلت آبل منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، ويدعم هاتف (iPhone 15 Pro) منفذ USB 3، الذي يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مقارنة مع من 480 ميجابت في الثانية في منفذ Lightning، مما يعني أن نقل البيانات أصبح أسرع 20 مرة من ذي قبل.

كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68، ويتوفر بأربعة ألوان هي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

في حين يأتي هاتف بتصميم بسيط وأنيق يجمع بين الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، إذ يأتي الهاتف مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وواجهة خلفية وأمامية من الزجاج، مع طبقة حماية من (Ceramic Shield) تغطي الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بأربعة ألوان؛ هي: الأسود الفلكي (Space Black)، والذهبي، والفضي، والأرجواني العميق (Deep Purple).

2- الشاشة:

لم يشهد هاتف (iPhone 15 Pro) أي تغيير على مستوى الشاشة مقارنة مع هاتف (iPhone 14 Pro) الذي طرحته آبل العام الماضي، إذا يضم الهاتفان الشاشة نفسها التي من نوع (Super Retina XDR OLED) ومقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

وتدعم الشاشة في كلا الهاتفين تقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always On)، وتقنية ProMotion لتجربة مشاهدة قوية.

3- الأداء:

يعمل هاتف (iPhone 15 Pro) بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، وتفتخر آبل أنها أول من يقدم معالج مُنصنع بتقنية 3 نانومتر، وتدعي بأنه يمكنه التفوق في الأداء على الهواتف المنافسة جميعها، إذ يقدم مستوى جديدًا من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي.

يتضمن معالج (A17 Pro) إعداد وحدة المعالجة المركزية السداسية النوى مثل معالج A16، ولكنها في المعالج الجديد أسرع بنسبة 10% بفضل البنية الدقيقة وتحسينات التصميم، وتقول آبل إن المحرك المحرك العصبي أصبح أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل مزايا مثل: التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في نظام iOS 17.

كما أصبحت وحدة معالجة الرسومات الجديدة السداسية النوى أسرع بنسبة 20% من إصدار A16 وتتضمن أيضًا تقنية تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة – وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج – وبناءً على هذه التحسينات تقول آبل إن هاتف (iPhone 15 Pro) سيقدم رسومات جرافيك أكثر سلاسة، بالإضافة إلى تجارب غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب.

تشير كافة التحسينات التي أجرتها آبل على معالج هواتف (iPhone 15 Pro) أنها ستكون متوافقة مع نظارتها الذكية للواقع المختلط (Vision Pro) التي ستتوفر في الأسواق في بداية العام القادم.

أما هاتف (iPhone 14 Pro) يعمل بمعالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز، الذي يوفر أداءً قويًا الآن.

4- الكاميرا:

يشترك هاتفا iPhone 15 Pro، وiPhone 14 Pro في مواصفات الكاميرا الخلفية، إذ يضمان كاميرا ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.78، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة عدسة مقربة (telephoto) بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

لذلك فإن الميزات الجديدة التي تدعمها كاميرا هاتف (iPhone 15 Pro) تعتمد على معالج (A17 Pro) وقوة التصوير الحسابي التي يقدمها.

تتيح الكاميرا الرئيسية في هاتف iPhone 15 Pro التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

كما تتميز الكاميرا بتحسن كبير في صور البورتريه، إذ تقدم تفاصيل أدق، وألوان أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة، وأصبح نمط الليل أفضل وفيه تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية، بفضل محرك Photonic Engine، ويشمل ذلك صور نمط الليل باستخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا لايدار.

5- السعر:

يتشابه هاتفا iPhone 15 Pro، وiPhone 14 Pro في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ومع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا. ويبدأ سعر iPhone 14 Pro الآن من 899 دولارًا.

وقد أتاحت آبل الحجز الأولي لهواتف آيفون 15 يوم الجمعة الماضي في عدد من الدول حول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. على أن يبدأ توفر الهواتف يوم الجمعة 22 سبتمبر.

الحكم النهائي:

هل يستحق الأمر الترقية؟ من الصعب إصدار حكم نهائي الآن في هذه المرحلة؛ لأنه لم تتح لنا الفرصة بعد لتجربة هواتف آيفون الجديدة.

ولكن عند مقارنة مواصفات الهاتفين والتحسينات والمزايا الجديدة؛ سنجد أن هاتف iPhone 15 Pro يقدم مجموعة من التحسينات الجديدة، بدءًا من استخدام التيتانيوم في التصميم، ومرورًا بمعالج (A17 Pro) الجديد، وحتى استبدال Lightning بمنفذ USB-C وزر الإجراءات الجديد، ولكن هذه التغييرات كلها ليست زلزالية مقارنة مع (iPhone 14 Pro) الذي لا يزال يتميز بالأداء القوي، لذلك في نهاية الأمر، يعتمد قرار الترقية على احتياجاتك ورغبتك الشخصية.

ولكن إذا كنت تمتلك هاتف (iPhone 13 Pro) أو أي إصدار أقدم فيمكنك التفكير في الترقية هذا العام، إذ ستحصل على مواصفات أعلى وعدد من المزايا الجديدة، أهمها: المعالج الأقوى، والتصميم الأفضل والأكثر صلابة، والشاشة التي تدعم مزية التشغيل الدائم، وخاصية (Dynamic Island)، والكاميرا ذات الجودة الأعلى، وعمر بطارية أفضل.

بالإضافة إلى مزية (طوارئ SOS) عبر الأقمار الصناعية – التي تتيح لك الاتصال بخدمات الطوارئ المحلية أو إرسال رسائل نصية عندما تكون خارج التغطية الخلوية وشبكة (الواي فاي) Wi-Fi – واكتشاف التصادم، وغيرها من المزايا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro: