مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 14 Plus

أعلنت شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة قبل عدة أيام خلال حدثها السنوي، وتتضمن السلسلة الجديدة الطراز الأساسي الأكبر وهو iPhone 15 Plus، ولكن ما الفرق بينه وبين الطراز السابق iPhone 14 Plus؟

مع إصدار سلسلة iPhone 14 العام الماضي، قررت آبل اختيار جهاز أكبر بدلاً من طراز ميني iPhone 13 Mini الذي صدر في الجيل السابق. وفي هذا العام، قدمت الجيل الثاني من طراز Plus يإصدار iPhone 15 Plus الذي يأتي مع مجموعة من المزايا الجديدة المضافة إلى المزايا المتوفرة في iPhone 14 Plus.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 14 Plus:

التصميم:

تعتمد آبل في هواتف آيفون على التصميم البسيط الذي يوحي بالفخامة بالوقت نفسه، فستلاحظ أن تصاميم هواتف آيفون لا تتضمن تفاصيل كثيرة، وتظهر أنيقة بشكل لافت، وهذا ما ستلاحظه أيضًا في هاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 14 Plus.

يأتي كلا الهاتفين بالسُمك نفسه ويبلغ 7.8 ملم، ولهما أيضًا الطول نفسه تقريبًا والفارق 0.1 ملم فقط، إذ يبلغ طول طراز 14 بلس 160.8 ملم أما طراز 15 بلس فيبلغ طوله 160.9 ملم، وبالنسبة إلى الوزن، فالفارق هو جرامين فقط، إذ يبلغ وزن طراز 14 بلس 203 جرامات، أما 15 بلس فهو أخف قليلًا ويبلغ وزنه 201 جرام.

يأتي هاتف iPhone 15 Plus بتصميم من الزجاج الذي حسنت آبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وأعلى قدرة على تحمل الصدمات، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

أما هاتف آيفون 14؛ فهو يأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وواجهة أمامية وخلفية من الزجاج، وهو أيضًا مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 ويتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

عند النظر إليهما من الخلف، ستجد أن كلاهما متطابقان تقريبًا في الشكل، وتظهر المنطقة الخاصة بالكاميرات الخلفية كمربع بارز قليلًا، ويحتوي على عدستين مرتبتين بشكل قطري. أما الجهة الأمامية فهي تتضمن الاختلاف الأبرز بينهما، وهي خاصية Dynamic Island التي ظهرت لأول مرة في طراز iPhone 14 Pro العام الماضي.

أما مع سلسلة iphone 15 فقد أضافت آبل هذه الخاصية إلى جميع الطرز، وتمنح هذه الخاصية شاشة iphone 15 Plus مظهرًا مختلفًا قليلًا عن الطراز السابق، فلم يعد النتوء الأسود الذي يحتوي على الكاميرا الأمامية ومستشعر Face ID متوفر، بل أصبح مكانه منطقة سوداء صغيرة تعمل كشاشة مستقلة، ويتغير حجمها بحسب المحتوى الذي تعرضه.

أما الاختلاف الثاني البارز في التصميم، هو وجود منفذ من نوع USB-C في iPhone 15 Plus، فإذا اخترت iPhone 14 Plus ستظل تستخدم كابل Lightning القديم.

من ناحية الألوان، ستلاحظ أن خيارات الألوان المتاحة لطراز iPhone 15 Plus قريبة قليلًا من خيارات الألوان المتاحة للطراز السابق، ولكن حتى الألوان المتطابقة تأتي بدرجات أخف قليلاً وفاتحة أكثر، ويتوفر هاتف iPhone 15 Plus بخمسة ألوان، هي: اللون الوردي والأصفر الفاتح والأخضر الفاتح والأزرق الفاتح والأسود. أما iPhone 14 Plus فيتوفر بستة ألوان، وهي: الأزرق والبنفسجي والأصفر والأسود والأحمر والأبيض.

الشاشة:

يضم هاتفا iPhone 14 Plus و iPhone 15 Plus شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

تختلف مواصفات الشاشة في كلا الهاتفين فيما يتعلق بالدقة والسطوع والكثافة، إذ تأتي شاشة هاتف iPhone 14 Plus بدقة 1284×2778 بكسلًا، وبسطوع أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

أما شاشة هاتف iPhone 15 Plus فهي تأتي بدقة 1290 × 2796 بكسلًا، وبسطوع أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 14 Plus بمعالج من نوع (A15 Bionic) من آبل السداسي النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.23 جيجاهرتز، ويعمل بنظام iOS 16 ويمكن تحديثه لنظام iOS 17.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4323 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة عند الشحن السلكي، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط.

أما هاتف iPhone 15 Plus فهو يعمل بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السداسي النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز، ويعمل بنظام iOS 17.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4330 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة عند الشحن السلكي، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط.

يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).



الكاميرا:

يأتي هاتف iPhone 15 Plus بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة فيديو 1080 بكسلًا بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويقدم هاتف iPhone 15 جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تجعل الكاميرات التقاط صور البورتريه أسهل من قبل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

أما هاتف iPhone 14 Plus فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن تسجيل الفيديو بالدقة نفسها التي توفرها كاميرا هاتف آيفون 15 بلس الجديد.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يتشابه الهاتفان في الكاميرا الأمامية، فهي كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

السعر:

هاتف iPhone 15 plus متاح للحجز الآن بسعر يبدأ من 899 دولارًا وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري في بعض البلدان، وسيتوفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر. أما هاتف iPhone 14 Plus فيبدأ سعره من 799 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Plus و iPhone 14 Plus: