كشفت آبل النقاب عن مجموعة من منتجاتها الجديدة خلال حدثها السنوي قبل عدّة أيام، وأبرزها سلسلة هواتف iPhone 15 التي تشمل: iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

يأتي كل من هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Pro بقياس الشاشة نفسه ويعادل 6.1 بوصات، ولكن ماذا عن باقي المواصفات والمزايا؟

لتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Pro:

التصميم والشاشة:

مع أن كل من iPhone 15 و iPhone 15 Pro متشابهان في عدّة جوانب فيما يتعلق بالتصميم، هناك بعض الاختلافات الواضحة في المواد المصنوع منها هيكل الهاتف والألوان وشكل الكاميرات الخلفية.

يتميز iPhone 15 بهيكل مصنوع من الألومنيوم، أما هاتف iPhone 15 Pro فهو يأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم، ويجمع هذا المعدن بين القوة والوزن الخفيف، وهذا ما يجعل سلسلة هواتف Pro هذه الأخف وزنًا على الإطلاق مقارنةً بجميع طرز برو السابقة.

بالنسبة للألوان، يتوفر هاتف iPhone 15 بخمسة خيارات، وهي: الأسود والأزرق والأخضر والوردي والأصفر. وسيتوفر iPhone 15 Pro بأربعة ألوان من تدرجات التيتانيوم، وهي: التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأبيض.

يأتي كل من iPhone 15 و iPhone 15 Pro مع خاصية Dynamic Island وكلا الهاتفين يمكن أن يصل سطوع شاشاتهما إلى 2000 شمعة.



تأتي الشاشات في كلا الهاتفين بقياس 6.1 بوصات، و بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، لكن هناك بعض الاختلافات في مواصفات الشاشات تجعل iPhone 15 Pro هو الاختيار الأفضل، فهو يضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومزودة بمزية (Always-On display) وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف آيفون 15 بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السداسي النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به طرز iPhone 14 Pro التي طرحتها آبل العام الماضي.



أما هاتف آيفون 15 برو فهو يعمل بمعالج من نوع (A17 Pro) الجديد كليًا من آبل، وهو سداسي النوى، ومصنع بتقنية 3 نانومتر. وقد أشارت آبل إلى أن وحدة المعالجة المركزية في معالج A17 Pro تقدم أداءً أسرع بنسبة 10% مقارنةً بمعالج A16 Bionic، ووحدة معالجة الرسومات أكثر قوة بنسبة 20%.

سيوفر هاتف آيفون 15 برو تجربة أكثر متعة عند ممارسة ألعاب الفيديو الثقيلة، ولكن هذا لا يعني أن الطراز الأساسي سيواجه أي مشكلات أثناء استخدامه للعب بألعاب الفيديو أو أي مهام ثقيلة أخرى، فكلاهما سيوفران تجربة استخدام ممتازة وخالية من التأخير.

الكاميرا:

في سلسلة آيفون 15 اختارت آبل دقة الكاميرا الرئيسية لهاتف iPhone 15 مساوية لدقة الكاميرا في طراز iPhone 15 Pro، ومع ذلك هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بنظام الكاميرا في كلا الهاتفين، إذ يضم هاتف آيفون 15 نظام كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

أما هاتف آيفون 15 برو فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات،الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات.



تمنح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل المصممة حصريًا لمجموعة Pro، للمستخدمين مزيدًا من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

كما تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد. وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضاً صور HEIF بوضوح 48 ميجابكسل بدقة أكثر 4x، بالإضافة إلى تنسيق ProRAW.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل في كلا الهاتفين وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.



عمر البطارية والشحن:

مع أن آبل لم تكشف رسميًا عن سعة بطارية طرازي آيفون 15 وآيفون 15 برو فقد أشارت إلى أن هاتف iPhone 15 يمكنه توفير ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، ويمكن أن يستمر هاتف iPhone 15 Pro لمدة تصل إلى 23 ساعة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن، فإن كلا الهاتفين تصل نسبة الشحن فيهما إلى 50% في غضون نصف ساعة إذا استخدمت محول طاقة بقدرة 20 واطًا، ويدعم كلا الطرازين أيضًا شحن MagSafe اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، وشحن Qi اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.

السعر:

بدأت آبل بإتاحة الحجز الأولي لسلسلة هواتف آيفون 15 يوم الجمعة الماضي، في عدد من الدول حول العالم، ومنها: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسيبدأ توفر هواتف آيفون 15 في الأسواق ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تتيح آبل حجز هاتف iPhone 15 بسعر يبدأ من 3399 درهمًا إماراتيًا، وهاتف iPhone 15 Pro بسعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Pro: