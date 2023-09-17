مقارنة بين ساعتي Watch Series 9 من آبل و Galaxy Watch6 من سامسونج

كشفت شركة آبل رسميًا خلال حدثها السنوي قبل بضعة أيام عن ساعة (Apple Watch Series 9) الجديدة التي تتميز بإمكانيات أقوى بكثير مقارنة بالطرز السابقة. ومن ناحية أخرى، تُعد Galaxy Watch6 من أحدث الساعات التي أطلقتها سامسونج هذا العام، وتأتي مع تحديثات بسيطة مقارنةً بطراز Galaxy Watch5 الذي صدر في العام الماضي.

كلتا الساعتين تتمتعان بمزايا ممتازة، وإذا كنت تفكر في شراء واحدة منهما، فيمكن للمقارنة التالية مساعدتك في الاختيار:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بتصميم دائري أنيق وهو التصميم المألوف للساعات الذكية من سامسونج مع حافات رفيعة تحيط بشاشة دائرية والهيكل مصنوع من الألمنيوم وتأتي مع سوار بمقاس 20 مم.

أما ساعة Watch Series 9 فهي تأتي بهيكل مستطيل الشكل وهذا التصميم الذي اعتمدت عليه آبل في جميع ساعاتها الذكية، وتأتي هذه الساعة مع إصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ وإصدار مصنوع من الألمنيوم.

تضم ساعة Galaxy Watch6 شاشة من نوع (Super AMOLED)، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى. وتتوفر بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 9 بشاشة OLED ريتنا مع تكنولوجيا LTPO، تدعم مزية التشغيل الدائم، وهي ذات سطوع أكبر وأكثر من الإصدار السابق، إذ تعمل شريحة S9 على زيادة درجة السطوع القصوى للشاشة حتى 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يبلغ ضعف المعدل في ساعة Series 8، وبذلك تصبح قراءة النصوص أكثر سهولة في ضوء الشمس الساطع.

ستتوفر ساعة (Apple Watch Series 9) بمقاسين هما: 41 مم و45 مم، وبأربعة ألوان هي: سماء الليل، وضوء النجوم، والفضي، والأحمر، وإطار جديد من الألمنيوم بلون وردي، بالإضافة إلى إطارات من الستانلس ستيل باللون الذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.

الأداء:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل. وتعمل بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج.

أما ساعة آبل الذكية فهي تعمل بنظام التشغيل watchOS 10 الأحدث من آبل والذي تتوفر فيه التطبيقات بتصميم جديد، مع مزية (Smart Stack) الجديدة، والواجهات الجديدة للساعة، ومزايا جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

ومن الاختلافات البارزة بين هاتين الساعتين هو التاج الرقمي المتوفر في ساعة Watch Series 9 الذي يُستخدم لفتح قائمة التطبيقات، والتمرير عبر القوائم المختلفة، وتحديد خيارات معينة بسهولة مع إمكانية النقر على الشاشة، مما يسهل التنقل وإنجاز المهام.

من ناحية أخرى، تدعم ساعة (Apple Watch Series 9) إيماءة جديدة لتنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة.

إذ تتحكم إيماءة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو الرد على المكالمات وإنهائها، وفتح إشعار، وغير ذلك الكثير.

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 فهي تأتي مع إطارًا لمسي يحيط بالشاشة يمكنك تحريكه بإصبعك للتنقل بين القوائم واستخدام النقرات لتحديد أي تطبيق أو إعداد معين.

تعمل ساعة Galaxy Watch 6 مع أجهزة أندرويد فقط، وتعمل ساعة Watch Series 9 مع هواتف آيفون فقط، مما يجعلك تعتمد في الاختيار على نوع هاتفك بشكل أساسي.

مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية:

تركز شركة آبل في توفير مزايا تساعد المستخدمين في الحفاظ على صحتهم، لذلك، يتضمن طراز Watch Series 9 العديد من المزايا المتعلقة بمراقبة المؤشرات الصحية مثل: معدل ضربات القلب وكمية الأكسجين في الدم ومستويات السكر في الدم، وتقدم معلومات دقيقة حول تلك المؤشرات بفضل المستشعرات الموجودة فيها.

تقدم Galaxy Watch6 أيضًا العديد من خيارات تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، مما يجعلها منافسًا قويًا لساعة Watch Series 9.

ومن الاختلافات البارزة بين مزايا التتبع المتوفرة في كلتا الساعتين هي قدرة Galaxy Watch6 على تتبع القيلولة ضمن مزية تتبع النوم، ولا تستطيع ساعة آبل تتبع القيلولة، لذلك لا يمكنك مراقبة مدى جودة نومك أثناء القيلولة عند استخدامها، وهذا الأمر قد يكون مهمًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية متعلقة بالنوم، ويرغبون في تتبع كل فترات نومهم.

بغض النظر عن الساعة الذكية التي تختارها من هاتين الساعتين، يأتي كلاهما بخيارات تتبع رائعة للتدريبات الرياضية، وستتمكن من تتبع مختلف الأنشطة الرياضية التي تمارسها، وتضع أهدافًا خاصة بك.

عمر البطارية:

تستمر ساعة آبل بالعمل لمدة 18 ساعة وهي مدة تقل عن نصف عمر بطارية ساعة سامسونج Galaxy Watch6 البالغ 40 ساعة.

سيتعين عليك وضع ساعة Apple Watch Series 9 على الشاحن يوميًا، ولكنها تدعم الشحن السريع بحيث يكتمل شحن البطارية في غضون ساعة ونصف تقريبًا.

أما بالنسبة إلى ساعة Galaxy Watch6 فإن عمر البطارية الطويل يعني أن استخدام يوم كامل سيستهلك نصف طاقة البطارية تقريبًا، ولن تحتاج إلى شحنها كل يوم.

السعر:

يبدأ سعر Watch Series 9 من 399 دولارًا، وهي متاحة للحجز السابق، وستكون متاحة للبيع في الأسواق في 22 سبتمبر.

أما ساعة Galaxy Watch6 فيبدأ سعرها من 1199 ريالًا سعوديًا.

أي الساعتين هي المناسبة لك؟

كلتا الساعتين تقدمان أداءً قويًا، وتأتيان بتصميم أنيق وراقي، وسيعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على نظام التشغيل الذي يعمل به الجهاز الذي تود إقرانه مع الساعة، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة أندرويد، فستكون ساعة سامسونج Galaxy Watch6 هي المناسبة لك، ولكن إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل فاختر ساعة Watch Series 9.

لأن ساعات سامسونج الحديثة لا تقترن بأجهزة آبل، وساعة آبل لا تقترن بأجهزة أندرويد، لذلك سيكون هذا هو معيار الاختيار بينهما بشكل أساسي.