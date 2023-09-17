أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي ساعة Watch Series 9، وهي ساعة ذكية تعد بتعزيز تجربة المستخدم مع مزايا جديدة مثل: الشاشة الأكثر سطوعًا، ومعالج S9 SiP الجديد بمحرك عصبي رباعي النواة، ووظائف سيري المحسّنة التي تضمن الحصول على استجابات أسرع وأكثر موثوقية.

وقد طرحت آبل ساعة Watch Series 8 في سبتمبر 2022، وهي ساعة تضمنت عددًا كبيرًا من المزايا الجديدة، مثل: تطبيق Compass الجديد، مع تحسين في قدرات مستشعر درجة الحرارة، وتطبيق Medications للمساعدة في متابعة المؤشرات الصحية.

فإذا كنت تخطط لشراء واحدة من ساعات آبل الذكية فستكون كلتا الساعتين من أبرز الخيارات التي ستفكر فيها، ولمساعدتك في الاختيار إليك مقارنة بين ساعتي آبل Watch Series 8 و Watch Series 9:

التصميم:

تأتي كل من ساعتي آبل Series 8 و Series 9 بالتصميم ذاته الذي تعتمده آبل في ساعاتها الذكية ويتضمن الهيكل المستطيل، وتأتي كلتا الساعتين بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم.

أما بالنسبة إلى الوزن فكلتا الساعتين لهما الوزن نفسه، إذ تزن الطرز المصنوعة من الألمنيوم في كلتا الساعتين 31.9 جرامًا لطراز 41 ملم، أما طراز 45 ملم فهو يزن 38.7 جرامًا. أما الطرز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 41 ملم فهي تزن 42.3 جرامًا في كلتا الساعتين، ويزن مقاس 45 ملم 51.5 جرامًا.

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالشاشة، تقدم كل من Series 8 و Series 9 مزايا بارزة تعد بتعزيز تجربة المستخدم بشكل كبير. إذ تضم كلتا الساعتين شاشات من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقة الشاشة لساعتي Series 8 و Series 9 مقاس 41 ملم 352 × 430 بكسلًا، أما في إصدار 45 ملم فهي تأتي بدقة 396 × 484 بكسلًا.

تتميز شاشات كلا الطرازين بدعم مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة. أما فيما يتعلق بالسطوع، فإن Series 9 تتمتع بمزية السطوع الفائق، حيث تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف سطوع طراز Series 8.



يُسهّل السطوع الأكبر القراءة في ضوء الشمس الساطع، مما يعد بتجربة استخدام أكثر حيوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكيف شاشة Series 9 مع ظروف الإضاءة المختلفة، وتنخفض قليلًا في الإضاءات المنخفضة.

المعالج:

تعمل ساعة Apple Watch Series 8 بمعالج (S8) الثنائي النوى، أما ساعة Series 9 فهي تعمل بمعالج من نوع S9 الجديد بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP)، ويضم محركًا عصبيًا رباعي النوى.

يتميز هذا المعالج الجديد بأنه قادر على معالجة مهام التعلم الآلي بما يصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8، مما يوفر مستوى جديدًا من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام أفضل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الإملاء في Watch Series 9 أكثر دقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بطراز Watch Series 8. ويضمن هذا التحسّن أن تكون التحويلات من الصوت إلى النص أكثر دقة، مما يعزز تجربة المستخدم خاصة في الحالات التي تتطلب استجابات سريعة.

مزايا الصحة واللياقة البدنية:

تعطي كلتا الساعتين الأولوية للصحة واللياقة البدنية وتحتويان على جميع المزايا التي تحتاجها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة.

تقدم Apple Watch Series 9 مزية جديدة تمامًا، وهي إمكانية استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri للتعامل مع الطلبات مباشرة في الساعة بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل بدء تمرين أو ضبط المنبهات.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم Watch Series 9 أيضًا استخدام سيري للوصول إلى البيانات من تطبيق Health بسهولة، على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يسأل عن عدد ساعات نومه في الليلة السابقة، أو يتحقق من حالة اكتمال حلقة النشاط الخاصة به، أو يحصل على تحديثات حول مستويات السكر في الدم.

البطارية وسعة التخزين:

يبلغ عمر البطارية في ساعة 8 Series ما يقارب 18 ساعة، وتتضمن هذه الساعة وضع الطاقة المنخفضة الذي يمكن أن يطيل عمر البطارية حتى 36 ساعة، مما يضمن استخدام الساعة لفترات أطول دون شحن متكرر.

وتتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة في استهلاك الطاقة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP) بالرغم من إدخال العديد من المزايا الجديدة التي قد تستهلك المزيد من الطاقة.

أما فيما يتعلق بالتخزين، فقد ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في طراز Watch Series 9 الجديدة لتصبح 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في ساعة Watch Series 8. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة وقوائم تشغيل الموسيقى ومجموعة أوسع من التطبيقات.

مزايا أخرى:

بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، تأتي ساعة Series 9 مع مجموعة من المزايا الإضافية التي تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

وتقدم Watch Series 9 إيماءة النقر المزدوج التي تتيح للمستخدمين التحكم في الساعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة، مما يوفر طريقة مريحة لأداء الإجراءات الشائعة مثل: إيقاف جهاز التوقيت أو الرد على المكالمات الهاتفية.

وتجلب Watch Series 9 أيضًا تكاملًا أعمق مع HomePod، فعند تشغيل ملف صوتي في HomePod ومرور مستخدم يرتدي ساعة Apple Watch في نطاق 4 أمتار من جهاز HomePod، تشغّل Apple Watch Series 9 مزية (قيد التشغيل) للتحكم في الوسائط.

بالإضافة إلى ذلك، زُودت شريحة S9 الجديدة التي تعمل بها ساعة Series 9 بالجيل الثاني من شريحة النطاق الفائق العرض لتمكين مزية العثور الدقيق في هواتف iPhone 15 المزودة بالشريحة نفسها. وتوفر مزية العثور الدقيق إرشادات حول المسافة والاتجاه، بالإضافة إلى تعليمات بصرية ولمسية وصوتية للوصول إلى جهاز iPhone المفقود، حتى لو كان في غرفة مختلفة.

السعر:

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1,599 درهمًا إماراتيًا وهي متاحة للحجز الأولي، وستتوفر في الأسواق ابتداءً من 22 سبتمبر، ويبدأ سعر Apple Watch Series 8 من 1399 درهمًا إماراتيًا.

أيهما تختار؟

بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون شاشة ساطعة ومشرقة بشكل كبير، ومعالج قوي يعد بوظائف أسرع فعليهم اختيار ساعة Apple Watch Series 9 للحصول على معالجة أسرع وأكثر كفاءة لجميع المهام، مع وجود مزايا جديدة متعلقة بالمساعد الصوتي سيري تضمن الحصول على استجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما تأتي هذه الساعة مع إيماءة النقر المزدوج الجديدة، مما يسمح بالتحكم في بعض المهام بيد واحدة دون لمس الشاشة.

ومع ذلك، ستكون ساعة Watch Series 8 هي الأنسب لأولئك الذين يبحثون عن ساعة ذكية تقدم مزايا كثيرة بسعر أقل من سعر Watch Series 9.