مراجعة شاملة لهاتف Honor 90 الجديد

يُعد هاتف Honor 90 واحد من أبرز هواتف أندرويد التي تجمع بين المواصفات الممتازة والسعر المتوسط، فهو يضم شاشة كبيرة ذات دقة عالية ومعدل تحديث متغير يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، ونظام كاميرا ممتاز يتضمن كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، كما يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وغير ذلك العديد من المزايا، ويُباع هذا الهاتف بسعر لا يتجاوز 500 دولار.

فإذا كنت تبحث عن هاتف يعمل بنظام أندرويد ويتمتع بمواصفات ممتازة وسعره متوسط، فسيكون هاتف Honor 90 مناسبًا لك، ويمكنك تعرف جميع مواصفاته ومزاياه في المقال التالي:

التصميم:

يتميز هاتف Honor 90 بتصميم مستوحى من المجوهرات والأحجار الكريمة وفقًا لشركة Honor، وهذا الأمر ستلاحظه في اللون الفضي (Diamond Silver) أكثر من الألوان الأخرى وهي: الأسود (Midnight Black)، والأخضر (Emerald Green)، والأزرق (Peacock Blue).

ستلاحظ أن اللون الفضي الألماسي لامع بشكل لافت، ويتضمن تفاصيل دقيقة تمنحه مظهرًا أنيقًا ومميزًا. وباقي الألوان جميلة وأنيقة أيضًا، إذ يأتي اللون الأزرق (Peacock Blue) مع تموجات من ألوان أخرى فاتحة تتداخل مع اللون الأزرق، أما خيار اللون الأخضر الزمردي (Emerald Green) فهو يأتي بلون واحد دون أي تداخلات أو تفاصيل إضافية. أما اللون الأسود (Midnight Black) فهو الأكثر تقليدية وكلاسيكية في المجموعة.

يتضمن هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تظهر في حلقتين كبيرتين مرتبتين رأسيًا في الجهة الخلفية من الهاتف، وهذه الحلقات محاطة بإطار معدني لافت للنظر.

يتميز هاتف Honor 90 بأنه نحيف وخفيف الوزن، إذ تبلغ أبعاده 161.9 × 74.1 × 7.8 ملم، ويبلغ وزنه 183 جرامًا، وله حافات منحنية، وهو مريح جدًا أثناء إمساكه بيد واحدة واستخدامه.

الشاشة:

يضم هاتف Honor 90 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة 1200 × 2664 بكسلًا، وبكثافة 435 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع أقصاه 1600 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث متغير أقصاه 120 هرتزًا، ومزية (+HDR10).

بالنسبة إلى دقة الشاشة فهي متغيرة إذ تتغير تلقائيًا اعتمادًا على المحتوى الذي تشاهده، ويمكنك أيضًا ضبطها يدويًا بالاختيار من بعض الخيارات الموجودة سابقًا في الإعدادات.

يدعم Honor 90 ثلاثة أوضاع لمعدل التحديث متوفرة في إعدادات الشاشة، ويمكنك ضبطها يدويًا عند 60 أو 90 أو 120 هرتزًا. أو اختيار الوضع الديناميكي (dynamic) لضبط المعدل التحديث تلقائيًا بحسب المحتوى الذي تشاهده.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Honor 90 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 644).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.1، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت وهي غير قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يضم هاتف Honor 90 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة 200 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة مخصصة لتصوير العمق (depth) وتأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

يمكن للكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Honor 90 بسعر 1699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Honor 90: