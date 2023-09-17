كيفية استخدام مزية الأوامر المتتالية مع سيري في iOS 17

يمكن للمساعد الصوتي (سيري) Siri تنفيذ العديد من الطلبات المختلفة باستخدام الأوامر الصوتية ودون الحاجة إلى إمساك الهاتف. ولكل طلب، تحتاج إلى استدعاء المساعد الصوتي مرة أخرى. لكن في نظام التشغيل iOS 17 الذي سيكون الإصدار النهائي منه متاح غدًا لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة، يمكنك إصدار عدّة أوامر صوتية متتالية دون الحاجة إلى استدعاء سيري في كل مرة مما يسهل أداء الكثير من المهام.

كيفية استخدام مزية الأوامر المتتالية مع سيري:

قدمت آبل المساعد الصوتي سيري لأول مرة مع إصدار طراز iPhone 4s في عام 2011، وأضافته إلى جميع أجهزتها منذ ذلك الحين. وخلال هذه السنوات، حسّنت آبل قدرات المساعد الصوتي وأضافت إليه العديد من المزايا الجديدة لتسهيل استخدام أجهزتها.

ومن أحدث المزايا التي أضيفت إلى سيري هذا العام مع نظام التشغيل iOS 17، هي إمكانية إصدار أوامر متتالية دون الحاجة إلى تنشيط المساعد الصوتي أكثر من مرة، فقد يكون إعادة تنشيط Siri لأسئلة أو أوامر متتابعة مصدر للإزعاج بالنسبة للكثيرين، إذ يجب تكرار جملة يا سيري (Hey Siri) أو الضغط على الزر الجانبي قبل كل طلب.

فإذا كنت تستخدم Siri بشكل متكرر للتحكم في أجهزة متعددة في منزلك أو لأداء مهام مختلفة في آيفون، فستكون مزية الأوامر المتتالية مناسبة جدًا لك، وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لاستخدام هذه المزية:

نشط المساعد الصوتي سيري (Siri) بقول: سيري (Siri)، أو يا سيري (Hey Siri). قل أي طلب تريده، على سبيل المثال: اضبط المنبه غدًا الساعة الرابعة صباحًا. دع سيري يجيب أو ينفذ الطلب بالكامل. بعد الانتهاء، اطلب شيئًا آخر دون إعادة تنشيط سيري. لا يمكن طلب أوامر متعددة في طلب واحد، إذ يجب أن تنتظر إكمال الأمر الأول قبل إعطاء أمر آخر.

الخاتمة:

تخفف مزية الأوامر المتتالية الانزعاج من إعادة تنشيط سيري إذا كان لديك عدة أسئلة أو عدة أوامر متتابعة، وإذا كنت تقضي معظم وقتك وأنت منشغل بمهام تستخدم بها يديك وتحتاج إلى تنفيذ بعض المهام في هاتفك دون الحاجة إلى إمساكه، فسيتطلب الأمر استخدام سيري كثيرًا، وهذه المزية ستجعل المساعد الصوتي في هاتفك أكثر كفاءة وستسمح لك بإنجاز المزيد من المهام بسرعة أكثر.