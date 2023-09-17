كروم يختبر ميزة القراءة الجهرية للمقالات على غرار إيدج

تعتزم شركة جوجل إضافة ميزة جديدة إلى متصفح الويب كروم تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين على أجهزة سطح المكتب، وهي ميزة (القراءة جهرًا) Read Aloud.

وبدأت عملاقة التقنية الأمريكية إتاحة ميزة (القراءة جهرًا) للاختبار عبر الإصدار التجريبي (كاناري) Canary، أي أنها لا تزال في المرحلة التجريبية الأولى.

ومن الإمكانات البارزة لميزة القراءة جهرًا هي سرعة التشغيل القابلة للتعديل، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في معدل القراءة الجهرية للمقالات.

وعلاوة على ذلك، قد يتُاح للمستخدمين في التحديثات المستقبلية التبديل بين خيارات الصوت المختلفة، مما يُعزز التجربة السمعية.

وفيما يتعلق بواجهة المستخدم، فإن ميزة (القراءة جهرًا) توفر عنصرًا مهمًا، وهي إبراز الجملة التي تُقرأ في الوقت الفعلي، في حين تتلاشى الأقسام التي قد قُرأت من النص.

وهذا يضمن أنه يمكن للمستخدمين بسهولة تتبع تقدم القراءة. وبالنسبة لأولئك الذين قد يجدون الإبراز مما يشتت انتباههم، فقد أضاف كروم زرًا لإيقاف تشغيل هذه الميزة.

وفي ميزة أخرى تعمل جوجل عليها أيضًا، تختبر الشركة تحسين جاذبية متصفح كروم المرئية، وذلك من خلال السماح بتغيير لون موضوع المتصفح اعتمادًا على خلفية ما يُسمّى بـ (صفحة علامة تبويب الجديدة) New Tap Page.

ومع أن الميزة تعمل الآن فقط مع الصور المتاحة عبر لوحة (تخصيص كروم) Customize Chrome، فإن جوجل تختبر تمكين المستخدمين من الاختيار من الصور المخزنة في حواسيبهم الشخصية.

يُشار إلى أنباء اختبار ميزة (القراءة الجهرية) تأتي بعد أيام من إعلان جوجل الاحتفال بمرور 15 عامًا على إطلاق متصفح الويب التابع لها، بإطلاق عدد من المزايا الجديدة.

ومن الترقيات، قالت الشركة وقتئذ إنه خلال الأسابيع المقبلة سوف يحصل كروم على مظهر مبني على لغة التصميم الخاصة بها (ماتريال يو) Material You، حيث حُدِّثت أيقونات المتصفح مع التركيز في الوضوح، بالإضافة إلى نمط جديد للألوان يُتمِّم على نحو أفضل علامات التبويب وشريط الأدوات.