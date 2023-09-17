كافيار تطلق طُزرًا فاخرةً من هواتف آيفون 15 برو

كشفت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة (آيفون 15) iPhone 15، التي تتكون من (آيفون 15)، و(آيفون 15 بلس)، و(آيفون 15 برو)، و(آيفون 15 برو ماكس).

ولا يأتي أي من أجهزة آيفون الجديدة هذه باللون الذهبي، ولكن إذا كنت تريد واحدًا ولديك المال الكافي، فقد قدمت شركة (كافيار) Caviar لصناعة الأجهزة الفاخرة ومقرها دبي طرازي (برو) من الهاتف بهيكل من الذهب، وأطلقت عليهما اسم (ألترا جولد) Ultra Gold.

ويبدأ سعر (آيفون 15 برو ألترا جولد) من 8,890 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 9,890 دولارًا أمريكيًا، في حين يبلغ سعر (آيفون 15 برو ماكس ألترا جولد) الأساسي 9,670 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 10,390 دولارًا أمريكيًا.

ويتميز طرازا (ألترا جولد) من هواتف آيفون الجديدة بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا مع لمسة نهائية من الساتان، في حين أن شعار آبل الموجود في الخلف مصنوع من الذهب عيار 24 قيراطًا.

وتقول كافيار إن طرازي (ألترا جولد) مخصصان «للأشخاص المختارين»، ومن ذلك: المشاهير، والرياضيين، والسياسيين، وغيرهم من النخب.

وقدمت كافيار أيضًا إصدار (ألترا بلاك) Ultra Black لهاتفي (آيفون 15 برو) و(آيفون 15 برو ماكس)، حيث يبدأ سعر هاتف (آيفون 15 برو ألترا بلاك) من 8,060 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 9,060 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر طراز (آيفون 15 برو ماكس ألترا بلاك) من 8,840 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ 9,560 دولارًا أمريكيًا.

ويتميز طرازا (ألترا بلاك) أيضًا بشعار آبل المصنوع من الذهب عيار 24 قيراطًا، ولكن الهيكل مصنوع من التيتانيوم المخصص للطائرات مع طلاء ترسيب البخار المادي.

وبالإضافة إلى (ألترا جولد) و(ألترا بلاك)، أعلنت كافيار إصدارات (تيتان بلاك) Titan Black، و(ستاري نايت) Starry Night، و(دارك رد) Dark Red لهاتفي (آيفون 15 برو) و(آيفون 15 برو ماكس).

ويحتوي طراز (تيتان بلاك) أيضًا على هيكل من التيتانيوم المخصصة للطائرات، ولكن شعار آبل الموجود على ظهره مصنوع من الصدف الأسود من شركة المجوهرات والساعات والعطور الفرنسية (فان كليف آند آربيلس) Van Cleef & Arpels، ويتميز (دارك رد) و(ستاري نايت) أيضًا بشعار آبل نفسه ولكنه يتميز بتصميمات مختلفة للهيكل.

ويتميز هيكل النسخة باللون الأحمر الداكن بأنماط كونية مستوحاة من المريخ، حيث تتميز كل وحدة بتصميم فريد من الكربون الرخامي. وتقول كافيار إن هيكل (دارك رد) المصنوع من الكربون المطروق باللون الأحمر الداكن مأخوذ من إنتاج سيارات لامبورغيني الرياضية.

ويتكون هيكل (ستاري نايت) من مركب الكربون المطروق، مع ألياف بنفسجية لها نمط يشبه لوحة (ليلة النجوم) لفان جوخ. وكما هو الحال مع اللون الأحمر الداكن، يأتي طراز (ستاري نايت) أيضًا بتصميم فريد من الكربون الرخامي.

هذا، وتعتزم كافيار صناعة 99 وحدة فقط من كل طُرز (آيفون 15 برو) و(آيفون 15 برو ماكس) الخمسة، ويمكن شراؤها من موقع الشركة.