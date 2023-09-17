فيفو تكشف عن هاتف Vivo Y17s بسعر منخفض .. عاجل

كشفت شركة فيفو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y17s، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية ذات السعر المنخفض.

ويأتي هاتف فيفو الجديد بشاشة قياسها 6.56 إنشات من نوع IPS LCD بدقة +HD – أي 720× 1612 بكسل – تنتج كثافة بكسلات تبلغ 269 بكسل لكل إنش، ومعدل سطوع يصل إلى 840 شمعة بحد أقصى.

ويحمل هاتف فيفو Vivo Y17s كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية ثنائية؛ واحدة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل للمساعدة في عمل تأثير العمق.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك هيليو G85، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف مثل أوبو A38 وشاومي ريدمي 12C، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، وهي قابلة للزيادة بإضافة بطاقة ذاكرة عبر منفذ microSD.

ويضم هاتف فيفو Vivo Y17s بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن مرفق بقوة 15 واطًا، ويمكن أن تدوم البطارية لمدة تصل إلى 20 ساعة عند مشاهدة الفيديو على يوتيوب.

ويدعم الهاتف ميزة مقاومة الأتربة ورذاذ الماء بمعيار IP54، كما يدعم شبكات الجيل الرابع مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال، بالإضافة إلى شبكات واي فاي وبلوتوث 5.

وتطرح فيفو هاتفها الجديد بسعر يعادل 150 دولارًا، علمًا بأنه متاح باللونين الأخضر والأرجواني، وقد أتاحت الشركة الهاتف في دولة سنغافورة، ومن المنتظر أن يتوفر في المزيد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.