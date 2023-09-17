ساعة هواوي Watch GT 4 الجديدة.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة هواوي يوم الخميس الماضي خلال حدث خاص في مدينة برشلونة الإسبانية عن تشكيلتها الجديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وأبرزها ساعتها الذكية (Huawei Watch GT 4).

تُعد (HUAWEI Watch GT 4) أكثر ساعات سلسلة GT احتواءً على المزايا حتى الآن، حيث تتضمن عدادًا جديدًا للسعرات الحرارية، ودعمًا لمزيد من أوضاع الرياضة والنشاط لتتبع اللياقة البدنية مع تحسين في دقة وموثوقية المستشعرات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وفيما يلي، سنوضح جميع المزايا والمواصفات الخاصة بساعة Watch GT 4 الجديدة من هواوي:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة هواوي الجديدة Watch GT 4 بتصميم كلاسيكي يشبه الساعات التقليدية وليس الساعات الذكية، ومع ذلك فالتصميم أنيق جدًا ويوحي بالفخامة والرقي. وتأتي هذه الساعة بخيارين فيما يتعلق بالحجم والتصميم، وهما: طراز 41 ملم مع تصميم Pendant، وطراز 46 ملم مع تصميم Octogonal.

يحتوي طراز 46 ملم على شاشة بمقاس 1.43 بوصة، أما شاشة طراز 41 ملم فهي تأتي بمقاس 1.32 بوصة. وتأتي كلتا الشاشتين من نوع (AMOLED) بدقة 466×466 بكسلًا وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة لطراز 46 ملم، و352 بكسلًا في البوصة الواحدة لطراز 41 ملم.

الأداء والمزايا الأساسية:

تحتوي ساعة هواوي Watch GT4 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وتتبع النوم وغير ذلك. إذ تتضمن هذه الساعة مزية (مراقبة النوم) Sleep Monitoring، التي تتتبع دورات نومك وتساعدك في تحسين عادات نومك.

وتراقب مزية (الوعي بالتنفس أثناء النوم) Sleep Breathing Awareness معدل ضربات قلبك، ونسبة (تشبع الأكسجين في الدم) SPO2 أثناء النوم وتنبهك إلى أي مشاكل في التنفس.

ومن الإضافات الجديدة أيضًا: مزية (إدارة الدورة الشهرية) Menstrual Cycle Management، التي تدعي شركة هواوي أنها أدق بنسبة 15% في تنبؤات الدورة الشهرية مقارنة بالساعات الذكية السائدة.

وتتتبع هذه التقنية معدل ضربات القلب للنساء أثناء النوم، ودرجة حرارة الجسم أثناء النوم، والعوامل الفسيولوجية الأخرى للتنبؤ بالدورة الشهرية وتسجيل الأعراض في الوقت الفعلي.

وبالنسبة للتمرين في الهواء الطلق، توفر تقنية GNSS تحديدًا أدق للموقع بنسبة 30%، حتى حينما تكون محاطًا بالمباني الشاهقة. ويمكن للساعة تتبع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية تصل إلى أكثر من 100 نشاط.

وهناك أيضًا حلقات النشاط التي توفر معلومات سريعة عن أدائك خلال اليوم، إذ تُظهر السعرات الحرارية المحروقة، ومدة التمرين، وغيرها.

يتيح لك عداد السعرات الحرارية تحميل معلومات السعرات الحرارية لعدة وجبات يوميًا، منها الوجبات الخفيفة، وإضافة الملاحظات والصور، وإضافة أوقات الوجبات، وتحديد عدد السعرات الحرارية المستهدفة حتى تتمكن من مراقبة أهدافك فيما يتعلق بالسعرات الحرارية بدقة أكثر.

يمكنك إدخال البيانات عبر تطبيق HUAWEI Health في تبويب الوزن، ولكن يمكنك الوصول إلى نظرة عامة عن بياناتك في ساعة GT 4 عبر تطبيق Stay Fit. كما يمكنك تصدير بياناتك الصحية ومزامنة الإحصائيات مع تطبيقات الطرف الثالث مثل: Strava و Komoot و Adidas Running.

عمر البطارية:

يختلف طرازا 41 ملم و46 ملم فيما يتعلق بعمر البطارية، إذ تدوم بطارية الطراز الأكبر لمدة 14 يومًا، أما بطارية الطراز الأصغر فتدوم حتى 7 أيام.

ومع ذلك، يمتاز كلا الطرازين بعمر بطارية أطول بنسبة 20 % مقارنةً بساعة Watch GT3، وتأتي السلسلة الجديدة أيضًا مع إصدار محسن من مزية (التشغيل الدائم للشاشة) Always-On Display.

السعر:

ستتوفر ساعة Huawei Watch GT4 الجديدة في المملكة المتحدة وأوروبا بدءًا من 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقد بدأ الحجز الأولي في متجر هواوي من يوم الإعلان عن الساعة.

وإذا اشترى المستخدم ساعةً قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، سيحصل على سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Huawei FreeBuds SE 2 مجانًا.

يبدأ سعر طراز 46 ملم من 250 يورو أي ما يعادل 230 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا السعر مخصص للسوار المطاطي الأسود، وهناك خيار لسوار جلدي بني وأخضر بسعر 270 يورو أي ما يعادل 250 جنيهًا إسترلينيًا.

أما الطراز الأعلى سعرًا فهو الإصدار الفولاذي بسعر 350 يورو، الذي يحتوي على سوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويبدأ سعر طراز 41 ملم من ساعة هواوي الجديدة من 250 يورو، وفي هذه الحالة تحصل على سوار من الجلد الأبيض.