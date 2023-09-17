تيليجرام تعلن إدماج محفظة للعملات المشفرة

كشفت خدمة التراسل الفوري تيليجرام عن ميزة محفظة العملات المشفرة المدمجة التي تسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى مقتنياتهم من العملات المشفرة

وسيلاحظ المستخدمون الذين تفاعلوا سابقًا مع الحساب الآلي @wallet قسمًا جديدًا مخصصًا لمحفظة العملات المشفرة ضمن قائمة تيليجرام الخاصة بهم.

وجاء هذا الكشف في إطار المشاركة في مؤتمر TOKEN2049، حيث أعلنت مؤسسة (تون فاونيشين) TON Foundation شركتها مع تيليجرام.

وخلال المؤتمر، أعلنت المؤسستان التزامهما بأن يُوفِّر إدماج الحساب الآلي @wallet بوابةً لزهاء 800 مليون مستخدم من مستخدمي تيليجرام في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة.

وسوف تشهد هذه الميزة الموسعة نشرًا كاملًا بدءًا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

والتزمت الشركة الروسية بمنح مشاريع TON والشركاء المرتبطين بها امتياز الوصول إلى منصة الإعلانات الخاصة بها كجزء من الشركة.

ومن جانبها، كشفت مؤسسة TON عن خطة للتفاعل مع 30 في المئة من قاعدة مستخدمي تيليجرام بحلول عام 2028.

وقد جذب إعلان هذه الشركة الرسمي في مؤتمر TOKEN2049 اهتمامًا كبيرًا، حيث أدت صور العرض التقديمي والحدث إلى زيادة الضجة.

ومن خلال إدماج الحساب الآلي @wallet مباشرةً في قائمة التطبيق، تهدف منصة التراسل الفوري إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى العملات المشفرة لقاعدة مستخدميها الواسعة، وذلك باستثناء المستخدمين الموجودين في الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن إعلان تيليجرام يأتي بعد أن كشف باحثون متخصصون في مجال الأمن السيبراني عن وجود تطبيقات تيليجرام مزيفة منتشرة في متجر جوجل بلاي في مناطق جغرافية محددة.