الكشف عن نتائج اختبارات أداء معالج آبل A17 برو الجديد

ظهرت أولى نتائج اختبارات الأداء لمعالج آبل A17 برو الجديد في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وتتفق تلك النتائج مع مزاعم آبل بشأن التحسينات التي أعلنتها في معالج A17 برو الجديد مقارنةً بإصدار العام السابق A16 في هواتف آيفون 14 برو.

ونشر موقع MySmartPrice نتائج اختبارات الأداء للمعالج، حيث سجل المعالج نتيجة بلغت نحو 2900 نقطة في اختبار النواة الواحدة، ونحو 7250 نقطة في اختبار النوى المتعددة.

ويسجل معالج A16 في هواتف آيفون 14 برو نتيجة قدرها 2600 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و 6700 نقطة في اختبار النوى المتعددة في المتوسط.

وصُنع معالج A17 برو باستخدام تقنية معالجة قدرها 3 نانومتر – هي الأحدث حاليًا – ويضم وحدة معالجة مركزية أسرع بحوالي 10%، ووحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 20%، بالإضافة إلى محرك عصبي للذكاء الاصطناعي أسرع بمرتين، مقارنةً بالإصدار السابق.

وقالت آبل إن وحدة معالجة الرسوميات في A17 برو جديدة تمامًا، وهي تمثل أكبر عملية إعادة تصميم في تاريخ وحدات معالجة الرسوميات من الشركة، مع التركيز على الأداء والكفاءة، وتشغيل التطبيقات المعقدة، وميزات التصيير (الرندر) الجديدة.

وتطرح آبل هاتف آيفون 15 برو بسعر يبدأ من 1000 دولار مع سعة تخزين مبدئية قدرها 128 جيجابايت، في حين توفر هاتف آيفون 15 برو ماكس بسعر يبدأ من 1200 دولار وسعة تخزين مبدئية قدرها 256 جيجابايت.