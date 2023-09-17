بعد آيفون 15 .. آبل تعتزم التحوّل كليًا إلى منفذ USB-C في كافة منتجاتها

تعتزم شركة آبل التحوّل كليًا إلى منفذ USB-C في كافة منتجاتها القادمة، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن ملحقات الشركة لأجهزة الحاسوب من سلسلة “ماجيك Magic” سوف تأتي جميعها بمنفذ USB-C بالتزامن مع إطلاق جهاز حاسوب iMac القادم، علمًا بأن تلك الملحقات تشمل فأرة ولوحة مفاتيح ولوحة لمس.

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تطلق جهاز iMac القادم بحلول نهاية عام 2024 على أقل تقدير.

وفيما يخص سماعات آبل، أشار تقرير بلومبيرج إلى أن آبل تنوي ترقية سماعة الأذن الأساسية AirPods بإضافة منفذ USB-C إليها خلال عام 2024، كما ستفعل الأمر نفسه مع سماعة الرأس AirPods Max.

وتوقع التقرير عودة ملحقات ماجسيف – التي أوقفتها آبل حديثًا – مجددًا، مثل بطارية الشحن الخارجية وشاحن Duo، لتكون متوافقة مع المنفذ الجديد في هواتف آيفون.

وكانت الشركة الأمريكية قد كشفت الأسبوع الماضي عن هواتف آيفون 15 الجديدة بمنفذ USB-C لأول مرة، مع إصدار محسّن من سماعة AirPods Pro 2 بالمنفذ نفسه.

جدير بالذكر أن الإصدارات الحديثة من حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية تحتوي جميعها على منفذ USB-C.

ويأتي قرار آبل بالتحوّل الكامل إلى منفذ USB-C في كافة المنتجات الرئيسية وملحقاتها امتثالًا للقوانين الجديدة التي سنّها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم من أجل توحيد منافذ الشحن والتوصيل ونقل البيانات في كافة الأجهزة الإلكترونية، تسهيلًا على المستهلكين وتقليلًا للنفايات الإلكترونية.