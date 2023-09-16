ون بلس تعتزم إطلاق جهاز لوحي منخفض التكلفة
أجهزة محمولة

ون بلس تعتزم إطلاق جهاز لوحي منخفض التكلفة

0

تخطط شركة ون بلس الصينية لإطلاق جهاز لوحي بسعر ميسور، وقد بدأت الشركة التشويق للجهاز من خلال منشورات لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ون بلس حديثًا على منصة X – تويتر سابقًا – صورة لجهاز جديد قادم، وأرفقتها بتعليق يقول: “ما العمل بدون القليل من اللعب!”.

وتشير الصور بشكل واضح إلى جهاز لوحي، لكن الشركة لم تذكر أي شيء حياله على نحو تفصيلي، وهو على الأرجح جهاز OnePlus Pad Go الذي تشير إليه الكثير من التسريبات خلال الآونة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تطرح ون بلس الجهاز اللوحي بسعر منخفض يقل عن 250 دولارًا لمنافسة أجهزة أخرى مثل جهاز ريلي باد 2 وريدمي باد وغيرها في تلك الفئة السعرية.

وأطلقت ون بلس صفحة للمنتج المنتظر على موقعها الرسمي دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، مما يشير إلى قرب إعلان المنتج.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ون بلس تعمل على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

654

أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة في عام 2023

2٬599

جدير بالذكر أن ون بلس كانت قد أطلقت حديثًا جهازها اللوحي الأول OnePlus Pad بشاشة قياسها 11.6 إنشًا بدقة 2.8K من نوع LCD بمعدل تحديث 144 هرتزًا، ومعالج Dimensity 9000 من ميدياتيك، وبطارية سعتها 9500 ميلي أمبير، مع شاحن سريع قوته 67 واطًا، وسماعات رباعية داعمة لتقنية Dolby Atmos، ونظام التشغيل أندرويد 13، وقد أتاحته الشركة بسعر 500 دولار تقريبًا.

ولا يُعرف حتى الآن المواصفات الفنية التفصيلية لجهاز OnePlus Pad Go، لكنها بطبيعة الحال ستكون أقل مقارنةً بجهاز OnePlus Pad.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد