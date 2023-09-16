ون بلس تعتزم إطلاق جهاز لوحي منخفض التكلفة

تخطط شركة ون بلس الصينية لإطلاق جهاز لوحي بسعر ميسور، وقد بدأت الشركة التشويق للجهاز من خلال منشورات لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ون بلس حديثًا على منصة X – تويتر سابقًا – صورة لجهاز جديد قادم، وأرفقتها بتعليق يقول: “ما العمل بدون القليل من اللعب!”.

وتشير الصور بشكل واضح إلى جهاز لوحي، لكن الشركة لم تذكر أي شيء حياله على نحو تفصيلي، وهو على الأرجح جهاز OnePlus Pad Go الذي تشير إليه الكثير من التسريبات خلال الآونة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تطرح ون بلس الجهاز اللوحي بسعر منخفض يقل عن 250 دولارًا لمنافسة أجهزة أخرى مثل جهاز ريلي باد 2 وريدمي باد وغيرها في تلك الفئة السعرية.

وأطلقت ون بلس صفحة للمنتج المنتظر على موقعها الرسمي دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، مما يشير إلى قرب إعلان المنتج.

جدير بالذكر أن ون بلس كانت قد أطلقت حديثًا جهازها اللوحي الأول OnePlus Pad بشاشة قياسها 11.6 إنشًا بدقة 2.8K من نوع LCD بمعدل تحديث 144 هرتزًا، ومعالج Dimensity 9000 من ميدياتيك، وبطارية سعتها 9500 ميلي أمبير، مع شاحن سريع قوته 67 واطًا، وسماعات رباعية داعمة لتقنية Dolby Atmos، ونظام التشغيل أندرويد 13، وقد أتاحته الشركة بسعر 500 دولار تقريبًا.

ولا يُعرف حتى الآن المواصفات الفنية التفصيلية لجهاز OnePlus Pad Go، لكنها بطبيعة الحال ستكون أقل مقارنةً بجهاز OnePlus Pad.