واتساب تختبر المكالمات الجماعية مع 31 مشاركًا

تختبر منصة واتساب من خلال الإصدار التجريبي 2.23.19.16 ميزة تتيح للمستخدمين بدء المكالمات الجماعية مع 31 مشاركًا، إلى جانب تحسينات طفيفة على علامة التبويب المكالمات، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي.

وكان مستخدمو الإصدار التجريبي 2.23.15.14 قد حصلوا على بعض التحسينات، ومنها إجراء المكالمات الجماعية المكونة من 15 شخصًا.

وسمح هذا التحديث للمستخدمين ببدء المكالمات الجماعية مع 15 مشاركًا، وهو ما يعتبر تحسنًا كبيرًا عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أشخاص فقط.

ويبدو أن واتساب تواصل تحسين المكالمات من خلال إضافة التحسينات المماثلة مع التحديثات الأخيرة.

وبعد تثبيت الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام أندرويد 2.23.19.16، المتوفر عبر متجر جوجل بلاي، تظهر الواجهة المنقحة لعلامة تبويب المكالمات إلى جانب ميزة الاتصال الجماعي مع 31 شخصًا.

وأضافت المنصة بعض التعديلات الطفيفة إلى علامة تبويب المكالمات، حيث لم تعد روابط الاتصال مذكورة في هذه الشاشة، التي تنص الآن على أنه من الممكن الاتصال بجهة اتصال واحدة أو أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل زر الإجراء العائم على تحديث يضيف أيقونة علامة الجمع. ويقدم التحديث أيضًا القدرة على بدء المكالمة الجماعية مع 31 شخصًا، مما يجعل هذه العملية أسرع من ذي قبل حيث إنه من الممكن الاتصال فورًا بمجموعة أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط.

وسمحت المنصة في التحديثات الماضية بإجراء المكالمات الجماعية مع نحو 32 مشاركًا، إلا أنه كان هناك حد اختيار يبلغ 15 جهة اتصال عند بدء مثل هذه المكالمة.

ويعزز هذا التحسين فائدة ميزة الاتصال الجماعي بشكل كبير، وبفضل هذه التحسينات الأخيرة، يمكن للمستخدمين الآن بدء المكالمات الجماعية الكبيرة عبر اختيار 32 شخصًا، ومنهم المتصل الذي بدأ المكالمة، مما يلغي القيود السابقة التي تحد من فائدة الميزة في بعض المواقف وتسبب ارتباكًا بين المستخدمين.

وتتوفر ميزة المكالمات الجماعية مع 31 مشاركًا، إلى جانب التحسينات الطفيفة على علامة تبويب المكالمات، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، وتطرح المنصة خلال الأسابيع المقبلة هذا التحديث لمزيد من الناس عبر متجر جوجل بلاي.