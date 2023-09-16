ميتا على وشك إصدار الجيل التالي من نظاراتها الذكية

أفادت المعلومات أن شركة ميتا على وشك إصدار الجيل الثاني من نظارتها الذكية في وقت ما قريبًا المصنعة بالشراكة مع مجموعة Luxottica المالكة للعلامة التجارية Ray-Ban.

وظهرت قائمة لزوج من النظارات الذكية من مجموعة Luxottica في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وبالنظر إلى أن النظارات الأصلية Ray-Ban Stories مدرجة ضمن قوائم Luxottica في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية والتقارير الأخيرة عن الجيل الثاني من النظارات الذكية، فإن هذه التسجيلات مخصصة للمواصفات الجديدة.

وتتيح لك النظارات الأصلية Ray-Ban Stories التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرات الموجودة بجوار العدسات وإلقاء نظرة على ما تلتقطه عبر التطبيق المصاحب، وزودتها الشركة بالميكروفونات ومكبرات الصوت لالتقاط الصوت وتشغيله.

ولم تكن النظارات الأصلية ناجحة، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر أغسطس أن أقل من 10 في المئة من الأشخاص الذين اشتروا النظارات الذكية يستخدمونها شهريًا.

وبغض النظر عن تقليص الشركة لطموحاتها في مجال الأجهزة بسبب الضغوط الاقتصادية والاستخدام المنخفض للجيل الأول من النظارات، يبدو أن ميتا تتقدم مع الجيل الثاني من النظارة الذكية الجديدة، التي تتيح لك بث الفيديو المباشر عبر فيسبوك وإنستاجرام وحتى سماع تعليقات الأشخاص الذين يشاهدون البث.

وأشارت التقارير الصادرة على شهر أغسطس إلى أن القائمين على البث المباشر قادرين على على التواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تنقل النظارات التعليقات الصوتية عبر سماعات الرأس المدمجة.

وتعد هذه خطوة كبيرة مقارنة بالنظارة الأصلية القادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، دون تقديمها لأي نوع من دعم البث المباشر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المقرر إصدارها في خريف أو ربيع عام 2024، حيث تتمتع النظارات الذكية الجديدة بالعمر المحسن للبطارية والكاميرات الفضلى.

وتستضيف الشركة مؤتمر Connect يومي 27 و 28 سبتمبر، وقد تكشف خلال المؤتمر عن المزيد من المعلومات حول هذه النظارات الذكية الجديدة.

وتخطط ميتا ضمن هذا الحدث لمشاركة معلومات إضافية حول نظارة الواقع الافتراضي كويست 3، التي من المقرر إصدارها هذا الخريف، حيث اجتاز هذا الجهاز سابقًا اختبارات لجنة الاتصالات الفيدرالية، لذا فقد تلتزم ميتا بهذا الموعد النهائي.