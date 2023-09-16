ميتا تتيح منصة التواصل للواقع الافتراضي Horizon Worlds للويب والجوال

أعلنت شركة ميتا اليوم الجمعة إتاحة منصة (هورايزون ورلدز) Horizon Worlds خارج نطاق نظارات الواقع الافتراضي، وذلك بعد سنة ونصف من التطوير.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن منصة التواصل الاجتماعي القائمة على تقنية الواقع الافتراضي أصبحت متاحة للويب والأجهزة المحمولة في طور «الوصول المبكر».

ومن خلال التوسع إلى الهواتف المحمولة والويب، يمكن لمنصة (هورايزون ورلدز) تلبية احتياجات قاعدة مستخدمين أكبر بكثير، وذلك بدلًا من الاكتفاء بالمستخدمين الذين لديهم نظارة الواقع الافتراضي (كوست في آر) Quest VR فقط.

ولم تصدر ميتا مطلقًا أي أرقام لعدد مستخدمي إصدار الواقع الافتراضي من منصة (هورايزون ورلدز)، لكن التقارير أظهرت أن عدد المستخدمين ليس كثيرًا.

وفي اللعبة، يجسد اللاعبون الصورة الرمزية الافتراضية الخاصة بهم ويمكنهم اللعب والتسكع في «عوالم الميتافيرس»، التي تُنشئها ميتا أو المستخدمون أنفسهم.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء عناصر للبيع، لكن ميتا تحصل على نسبة 47.5 في المئة من المبيعات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أُتيحت منصة (هورايزون ورلدز) للمستخدمين المراهقين، وهو القرار الذي استنكره السيناتوران (ريتشارد بلومنثال)، وهو من الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، و(إد ماركي)، وهو أيضًا من الحزب الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس.

وفي المنصة، يحصل المستخدمون المراهقون تلقائيًا على إعداد «الأصوات المشوشة»، الذي يغير أصوات الأشخاص الذين لا يعرفهم المراهقون إلى ثرثرة غير مفهومة لحمايتهم.

يُشار إلى أن ميتا منحت أيضًا الشخصيات الرمزية في المنصة أرجلًا تتحرك بها، وذلك بدلًا من الشكل القديم الذي يكتفي بالبدن والذراعين.