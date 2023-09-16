مايكروسوفت تطلق تطبيق Designer للتصميم بالذكاء الاصطناعي

أطلقت مايكروسوفت تطبيقها الجديد “المصمم Designer” لمستخدمي نظام أندرويد، وهو يتيح للمستخدمين إنشاء التصاميم بالاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ويمكن حاليًا تحميل التطبيق مجانًا من متجر جوجل بلاي، لاستخدامه في إنشاء رسومات مناسبة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصميم الدعوات والبطاقات البريدية الرقمية وغيرها.

ويعتمد التطبيق على نموذج الذكاء الاصطناعي DALL-E الذي تطوره شركة OpenAI التي تقف أيضًا وراء روبوت الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT.

وكانت الشركة قد أعلنت أداة “المصمم Microsoft Designer” في شهر مايو/ أيار الماضي، كما كانت متاحة للاستخدام في متصفح إيدج وعبر الويب، قبل أن تطلق مايكروسوفت تطبيقًا خاصًا للأجهزة المحمولة.

ومثل أدوات الصور الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتيح التطبيق الجديد من مايكروسوفت إمكانية إنشاء التصاميم من خلال كتابة الأوامر النصية، حيث يولّد التطبيق رسومًا مختلفة ليختار من بينها المستخدم ما يراه ملائمًا مع إمكانية التعديل عليها.

ويستطيع التطبيق تنفيذ مهام أخرى، مثل إزالة الخلفيات من الصور، وصياغة المنشورات، وتغيير حجم الصور والتصميمات، وغير ذلك.

جدير بالذكر أن التطبيق لا يزال حاليًا في الوضع التجريبي، وقد لا يتوافق مع بعض الأجهزة. ومع أن التطبيق مجاني في الوقت الحالي، إلا أن مايكروسوفت ذكرت أنه قد لا يظل مجانيًا مستقبلًا.

ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت تطبيقًا مماثلًا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد في متجر آب ستور خلال الأسابيع القليلة القادمة.