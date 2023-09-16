تيك توك تخطط لخصومات كبيرة خلال العطلات

تخطط تيك توك لتقديم خصومات كبيرة خلال فترة العطلات في حملة مدتها شهر ستبدأ في أواخر شهر أكتوبر، حيث يهدف تطبيق التواصل الاجتماعي إلى جذب المتسوقين المتضررين من التضخم إلى متجره الإلكتروني الجديد، في خطوة قد تشعل حرب الأسعار مع المنافسين، وول مارت وأمازون.

وتستضيف تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، في الأسبوع المقبل جلسات تدريبية مع التجار الذين يبيعون في متجرها.

وتعرض خصومات تصل إلى 50 في المئة لإغراء البائعين بالمشاركة في حملة التسوق، الذي تبدأ في 27 أكتوبر وتستمر حتى 30 نوفمبر.

وتراهن الشركة على أن فترة العطلات – حيث من المتوقع أن ينفق المتسوقون الأمريكيون نحو 284 مليار دولار – تمثل وقتًا رئيسيًا للتميز من خلال الخصومات التي تجبر المتسوقين على إنفاق الأموال في متجرها الجديد، الذي أطلقته سابقًا لمستخدمي الولايات المتحدة.

ويُعرف التطبيق الشهير في المقام الأول بمقاطع الفيديو القصيرة الواسعة الانتشار، ولديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

وأطلقت تيك توك هذا الأسبوع علامة التبويب “المتجر” في الولايات المتحدة، لتواصل توسيع الأعمال التجارية التي تعد المصدر الجديد الواعد لنمو الإيرادات للشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن التطبيق يهدف هذا العام إلى بيع ما قيمته 20 مليار دولار من البضائع على مستوى العالم.

ويوضح بعض التجار الذين دعتهم المنصة في وقت سابق من هذا العام لاختبار البيع للمستهلكين الأمريكيين أن حملات الفيديو عبر تيك توك تساعد في تعزيز المبيعات عبر الموقع، بالإضافة إلى المواقع المنافسة، مثل وول مارت وأمازون، حيث اعتاد المتسوقون الأمريكيون على التسوق.

وقد تساعد الخصومات الكبيرة – الممولة من تيك توك – المتسوقين في الولايات المتحدة على أن يصبحوا أكثر اعتيادًا على إنفاق أموالهم مباشرة من خلال التطبيق.

ومن المتوقع هذا العام أن تلعب أيام التخفيضات الشهيرة دورًا مهمًا في خطط المتسوقين، حيث ينجذب المستهلكون المتأثرون بالتضخم إلى العروض.

وأصبح التطبيق معروفًا للمستهلكين باعتباره مكانًا للمنتجات الرخيصة. وقدمت الشركة شحنًا مجانيًا وكوبونات خصم بنسبة 20 في المئة للمستخدمين قبل تقديم علامة التبويب المخصصة “المتجر”. ويضع المتجر الجديد الأسعار في المقدمة وبخط كبير، مع إبراز الخصومات.

وقال متحدث باسم تيك توك: يوجد ضمن متجرنا أكثر من 200 ألف تاجر أمريكي معتمد يبيعون المنتجات، ومنها أكثر من 150 ألف منتج تجميل تحققنا من صحتها من خلال عمليتنا وتمثل بعضًا من الأسماء الكبرى في مجال التجميل”.