الكشف عن سعة البطارية في هواتف آيفون 15

كشفت تقارير جديدة عن سعة البطارية في الإصدارات المختلفة من هواتف آيفون 15.

ونشر موقع MySmartPrice التقني السعات التفصيلية لبطاريات هواتف آيفون 15 الجديدة نقلًا عن قاعدة بيانات إحدى الجهات التنظيمية الصينية التي تمنح التراخيص لآبل قبل إطلاق منتجاتها الجديدة.

ووفقًا للمصادر الصينية، فإن هاتف آيفون 15 الأساسي يأتي ببطارية سعتها 3349 ميلي أمبير، في حين يأتي هاتف آيفون 15 بلس ببطارية سعتها 4383 ميلي أمبير.

ويحمل هاتفا آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بطارية سعتها 3274 و 4422 ميلي أمبير على الترتيب.

ومقارنةً بهواتف آيفون 14 التي صدرت العام الماضي، فإن هناك زيادة طفيفة في سعة البطارية، لكنها غير كافية لإحداث أي تحسن في عمر البطارية.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن آبل، فإن عمر البطارية في هواتف آيفون 15 هو نفسه في هواتف آيفون 14 دون اختلاف يذكر.

ولم يؤدِ إضافة معالج A17 Pro الأحدث، المصنّع بتقنية معالجة قدرها 3 نانومتر، إلى تحسن عمر البطارية كما كان متوقعًا.

وتتجنب آبل الإشارة إلى سعة البطارية في هواتف آيفون عمومًا؛ لأنها أقل من نظيرتها في هواتف أندرويد، وتكتفي بذكر عمر البطارية مع الاستخدام الفعلي في حدثها الصحفي وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبالنسبة لسرعة الشحن، فما زالت كما هو دون تغيير بالرغم من التحول إلى منفذ USB-C، حيث تُشحن البطارية حتى 50% عند استخدام شاحن قوته 20 واطًا.

وبدأت آبل إتاحة هواتف آيفون 15 للحجز الأولي في عشرات الدول حول العالم استعدادًا لإطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق 22 سبتمبر/ أيلول.