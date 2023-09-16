إنستاجرام تجلب الهدايا الافتراضية إلى مناطق إضافية

أعلنت إنستاجرام أن صناع محتوى Reels في العديد من المناطق أصبحوا مؤهلين لتلقي الهدايا الافتراضية في التطبيق عبر زر مخصص ضمن المقاطع، ويأتي هذا الأمر بعد إطلاق المنصة في شهر فبراير الهدايا الافتراضية لمنشئي Reels المقيمين في الولايات المتحدة.

وتُعد الهدايا الافتراضية وسيلة تتيح لصناع المحتوى الحصول على الدعم من المتابعين وتحقيق الإيرادات، حيث تتوفر هدايا على شكل ملصقات بمبالغ شراء مختلفة، ويمكن للأشخاص شراء تلك الملصقات ومشاركتها مباشرة في تطبيق إنستاجرام لإظهار تقديرهم لصناع محتوى Reels.

وتصبح الهدايا الافتراضية فعالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مناطق إضافية من العالم، ويظهر لصناع المحتوى المؤهلين لتلقي الهدايا خيار إرسال هدية الذي يظهر عبر مقاطع Reels.

ويمكن للمشاهدين استخدام هذا الخيار لإرسال الهدايا الافتراضية لصناع المحتوى بمبالغ نقدية مختلفة. ويدفع المستخدمون مقابل الهدايا بالنجوم، وهي عملة شركة ميتا داخل التطبيق، وتتوفر الهدايا حاليًا من أي مكان مقابل 6 دولارات لكل منها.

وبحسب المنصة، يمكن للمشاهدين شراء النجوم واستخدامها لإرسال الهدايا إلى صناع المحتوى. وتقدم إنستاجرام شهريًا حصة من إيرادات مقاطع Reels التي تلقت هدايا تساوي سنتًا واحدًا لكل نجمة يحصل عليها المقطع. وعلى سبيل المثال، إذا أرسل شخص ما هدية بقيمة 100 نجمة، فإن صانع المحتوى يحصل على دولار واحد.

ولا يعتبر هذا المبلغ ضخمًا، ولكنه متراكم، وبالنسبة للحسابات الكبيرة، التي لديها الكثير من المعجبين، قد توفر هذه الطريقة دخلًا إضافيًا كل شهر.

وحددت المنصة مجموعة من الشروط لكي يصبح صانع المحتوى مؤهلًا لتلقي الهدايا الافتراضية، ومنها وجود حساب احترافي ووصول الرصيد الإجمالي إلى 25 دولارًا، ويشمل ذلك أيضًا الأرباح من برامج تحقيق الدخل الأخرى.

كما يحتاج صانع المحتوى إلى حساب متصل لتلقي العوائد، وأن يكون عمره أكبر من 18 عامًا، وأن يكون متوافقًا مع شروط إنستاجرام لتحقيق الدخل، إلى جانب وجود أكثر من 5000 متابع في التطبيق.

ونتيجة لذلك، يحصل صانع المحتوى، الذي يستوفي الشروط والمتطلبات، قريبًا على طريقة جديد لكسب المال من مقاطع Reels.