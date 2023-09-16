أوبو تكشف رسميًا عن هاتف OPPO A2 Pro

كشفت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الجديد Oppo A2 Pro، الذي يأتي خلفًا لإصدار العام الماضي A1 Pro.

ويأتي هاتف أوبو الجديد بشاشة كبيرة قياسها 6.7 إنشات بدقة +FHD بتردد 120 هرتزًا من نوع OLED، وهي منحنية عند الجوانب، ويصل معدل سطوعها إلى ما دون 1000 شمعة.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A2 Pro بمعالج Dimensity 7050 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.

ويحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 64 ميجابايت بفتحة عدسة F/1.7 مع كاميرا ثانوية لإجراء تأثير العمق، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ويدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار (IP54)، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، ولون الشفق بالإضافة إلى اللون البني في الإصدار الذي يحتوي على غطاء خلفي من الجلد.

ويضم هاتف أوبو Oppo A2 Pro على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع، وترفق أوبو شاحنًا بقوة 67 واطًا في علبة الشراء، يمكنه شحن نصف البطارية في غضون 20 دقيقة، وإتمام الشحن في 40 دقيقة فقط.

وتزعم أوبو أن البطارية يمكنها الإبقاء على 88% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن، وهو ما يكفي لشحنها مرة واحدة يوميًا لمدة أربع سنوات قبل أن تنخفض سعتها إلى أقل من 80%، وقد أضافت أوبو محركًا خاصًا بصحة البطارية، وشريحة طاقة تراقب الشحن وتمنع الحرارة والشحن الزائدين.

ومن المنتظر إطلاق الهاتف الجديد في السوق الصينية نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من نحو 250 دولارًا أمريكيًا.