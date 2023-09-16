آبل تعتزم إطلاق تحديث لهواتف آيفون 12 لحل مشاكل الإشعاع

قالت شركة آبل إنها تنوي إطلاق تحديث لنظام تشغيل هواتف آيفون 12 في فرنسا لمعالجة المخاوف المتعلقة بمستويات الإشعاع الزائدة عن الحد التي أثارتها الجهات التنظيمية المحلية.

وقالت آبل في بيان نشرته وكالة رويترز الأمريكية إن تحديث النظام الذي ستصدره للمستخدمين في فرنسا يهدف إلى “التماشي مع البروتوكول الذي تستخدمه الجهات التنظيمية الفرنسية”.

وأضافت آبل أنها تسعى إلى استمرار توفر هواتف آيفون 12 في فرنسا، نافيةً وجود أي مصدر للقلق يهدد سلامة المستخدمين.

وكانت السلطات الفرنسية قد أمرت بإيقاف بيع هواتف آيفون 12 في البلاد قبل أيام بسبب “مستويات الإشعاع التي تتجاوز الحدود الآمنة”، في حين أوضحت آبل أن الهاتف حاصل على اعتماد من عدة هيئات دولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية.

ووفقًا لتقارير صحيفة، فقد نصحت آبل موظفي الدعم الفني لديها بعدم الإفادة بأي معلومات عندما يسأل العملاء عن المشكلة، والاكتفاء بإخبار العملاء المهتمين أن “منتجات الشركة جميعها تخضع لاختبارات صارمة للتأكد من كونها آمنة”.

ومن المتوقع أن يخفض التحديث المنتظر مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادرة عن هواتف آيفون 12 إلى المستويات المطلوبة من السلطات الفرنسية.

وفي سياقٍ متصل، قالت الحكومة البلجيكية إنها طلبت من آبل تحديث النظام على مستوى الاتحاد الأوروبي نافيةً وجود أي خطر على المستخدمين، في حين صرحت الحكومة الدنماركية بأنها “غير قلقة”.

وقالت السلطات الألمانية إنها على اتصال بنظيرتها الفرنسية لإيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما من المقرر أن تحذو إيطاليا حذو فرنسا في مطالبة آبل بإصدار تحديث لنظام هواتف آيفون 12.

وتحاول آبل تجنب تداعيات أكبر للمشكلة قد تصل إلى حد مطالبتها بسحب هواتف آيفون 12 من الأسواق، إذا رفضت إجراء تحديث للنظام.

وبلغ إجمالي إيرادات آبل نحو 95 مليار دولار من الأسواق الأوروبية خلال عام 2022 الماضي، بمبيعات تجاوزت 50 مليون وحدة من هواتف آيفون.