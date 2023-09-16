آبل تسرّع شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون 15 برو
أجهزة محمولة

آبل تسرّع شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون 15 برو

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رفعت آبل سرعة شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وزادت سرعة التحميل عبر شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف آيفون 15 برو بنسبة 24% مقارنةً بهواتف آيفون 14 برو التي صدرت العام الماضي، وفقًا للبيانات التي نشرتها منصة SpeedSmart المتخصصة في قياس سرعة الاتصالات.

وقفزت سرعة التحميل عبر شبكات الجيل الخامس المقدمة من شركات الاتصالات الأمريكية المختلفة بنسب متفاوتة في هواتف آيفون 15 برو.

وعلى سبيل المثال، وصلت سرعة التحميل عبر شبكات الجيل الخامس المقدمة من شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile إلى 300 ميجابايت في الثانية في هواتف آيفون 15 برو مقارنةً بهواتف آيفون 14 برو السابقة التي بلغ متوسط سرعة التحميل فيها 245 ميجابايت في الثانية.

ولم تحظ سرعة الرفع عبر شبكات الجيل الخامس بالتحسن نفسه الذي حظيت به سرعة التنزيل.

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ويُعزى ذلك التطور إلى مودم سنابدراجون X70، التي تزعم منصة SpeedSmart وجوده في هواتف آيفون 15 برو، مع أن آبل لم تشر إلى ذلك على نحو واضح.

وتروّج شركة كوالكوم لذلك المودم على أنه يقدم “سرعة بيانات وتغطية وفترة وصول لا مثيل لها”.

ويأتي المودم أيضًا مزودًا بمعالج للذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين اتصاله عبر ترددات الجيل الخامس المختلفة.

جدير بالذكر أن مودم سنابدراجون X70 هو نفسه الموجود في هواتف سامسونج جالاكسي S23.

وكانت آبل قد وقعت اتفاقًا مع شركة كوالكوم من أجل الحصول على رقائق المودم حتى عام 2026، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن آبل ما تزال متعثرة في تطوير مودم خاص بها.

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