Bose تطلق سماعات الرأس والأذن مع الصوت المكاني

قدمت شركة Bose ثلاثة منتجات جديدة في خطوة طموحة تشير إلى مستقبل أكثر ذكاءً للشركة، حيث يمكن أن تشهد طرح أجهزة جديدة في السوق بمعدل أسرع.

وتتضمن إعلانات اليوم سماعات الرأس QuietComfort Ultra بقيمة 429 دولارًا، إلى جانب سماعات الأذن QuietComfort Ultra بقيمة 299 دولارًا، وسماعات الرأس QuietComfort بقيمة 349 دولارًا.

ويحل كل منتج محل منتج آخر في مجموعة أجهزة Bose الحالية، حيث أوضحت الشركة أن لديها تحسينات ذات مغزى جاهزة للانطلاق ولم تشعر بالرغبة في الانتظار.

وكما توضح التسمية، تتبنى Bose العلامة التجارية التي يعرفها المستهلكون وتتخلص من أسماء المنتجات الأخرى التي لم يكن لها صدى أيضًا. كما أنها تتجه نحو الصوت المكاني، ولكن الشركة تطلق على نسختها اسم الصوت الغامر.

ولا علاقة لنهج Bose بتقنية Dolby Atmos، حيث تستخدم الشركة معالجتها الصوتية لتخصيص مسارات الستيريو، وهناك تتبع اختياري للرأس.

وتحتوي كل من سماعات الرأس وسماعات الأذن QuietComfort Ultra على مستشعر وحدة قياس القصور الذاتي الذي يكتشف حركات رأسك عند تنشط الوضع الثابت للصوت الغامر، في حين يبقي وضع الحركة السماعات تعمل أثناء التنقل. ولا توفر سماعات الرأس QuietComfort هذه الميزة.

وتأتي سماعات الرأس QuietComfort Ultra بسعر 429 دولارًا، وهي متاحة في أوائل شهر أكتوبر، وتحل محل سماعات إلغاء الضوضاء Headphones 700، وتتميز بتصميم يمزج جوانب Headphones 700 مع خط QuietComfort، حيث إنها قابلة للطي لسهولة التخزين.

وتوفر 24 ساعة من عمر البطارية المستمر مقابل الشحن، وينفخض هذا الرقم إلى 18 ساعة إذا كنت تستخدم الصوت الغامر طوال الوقت.

وأضافت Bose شريط تمرير لمستوى الصوت، بالإضافة إلى أزرار الوظائف المتعددة المعتادة والتشغيل والبلوتوث. ولا يوجد حتى الآن دعم الصوت السلكي USB-C، لكن سماعات الرأس QuietComfort Ultra تحتفظ بمقبس الشركة القياسي بقياس 2.5 ملم.

وتأتي سماعات الأذن QuietComfort Ultra بسعر 299 دولارًا، وهي متاحة في أوائل شهر أكتوبر، وتحل محل سماعات الأذن QuietComfort II، وتتميز بجودة محسنة للمكالمات الصوتية، وخاصة لمن يتحدث إليك على الجانب الآخر، وتجعلك أكثر وضوحًا في ظروف أقل من مثالية.

وتحصل دقة الصوت أيضًا على ترقية بدعم Bose لتقنية Snapdragon Sound، مما يتيح لمستمعي أندرويد بث الأصوات بمعدل بت أعلى باستخدام برنامج ترميز AptX Adaptive Bluetooth بدلًا من برامج الترميز AAC أو SBC الأخرى.

وتبيع Bose علبة الشحن اللاسلكي الاختيارية بقيمة 49 دولارًا المتوافقة مع سماعات الأذن QC Earbuds II. وعند الحديث عن البطارية، تحصل على ست ساعات مع إيقاف تشغيل الصوت الغامر أو أربع ساعات مع تشغيله.

وتأتي سماعات الرأس QuietComfort بسعر 349 دولارًا، وهي متاحة في أواخر شهر سبتمبر، وتحل محل سماعات الرأس QuietComfort 45، وتتميز بضبط مستويات إلغاء الضوضاء وتعيين الأوضاع المخصصة، وتدعم الاقتران المتعدد النقاط، وتوفر 24 ساعة من عمر البطارية.