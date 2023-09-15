واتساب تختبر ميزة إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الأفاتار

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الصور الرمزية، التي تعرف باسم “الأفاتار”.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتغيير مقاطع الفيديو الحقيقية لهم أثناء المكالمات إلى صور الأفاتار الخاصة بهم، التي تحاكي حركات الوجه وتعبيراته في الوقت الفعلي.

وتوفر واتساب زرًا مخصصًا عند إجراء المكالمات من أجل التبديل بين وضعي الفيديو والأفاتار في أي وقت في أثناء المكالمة.

وتكون تلك الميزة ذات فائدة لأولئك المستخدمين الذين قد لا يودون الظهور بشكلهم الحقيقي في مكالمات الفيديو لأي سبب، مع الحفاظ على قدر مناسب من التفاعل.

وعند البدء باستخدام وضع الأفاتار في مكالمات الفيديو، يجب الموافقة على إشعار الخصوصية بشأن استخدام معلومات المستخدمين لتحسين الخدمة وحمايتها.

جدير بالذكر أن المكالمات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف، حتى عند تفعيل وضع الأفاتار فيها.

وكانت واتساب قد طرحت أواخر العام الماضي للمستخدمين إمكانية إنشاء صور أفاتار خاصة بهم، وتخصيصها بالشكل الذي يريدونه، لاستخدامها في جوانب عدة داخل التطبيق.

وتتيح المنصة تلك الميزة الجديدة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على نطاق محدود، علمًا بأنها ستتوفر للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل إطلاقها على نطاق واسع بصورة نهائية.

ومن المنتظر أن تُجرى بعض التعديلات والتحسينات على تلك الخاصية قبل الإطلاق النهائي لها.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن ميزة مماثلة في تطبيق الاجتماعات عبر الإنترنت “تيمز Teams” منذ عدة أشهر.