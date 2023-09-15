واتساب تختبر ميزة إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الأفاتار
برامج وتطبيقات

واتساب تختبر ميزة إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الأفاتار

0

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو باستخدام الصور الرمزية، التي تعرف باسم “الأفاتار”.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتغيير مقاطع الفيديو الحقيقية لهم أثناء المكالمات إلى صور الأفاتار الخاصة بهم، التي تحاكي حركات الوجه وتعبيراته في الوقت الفعلي.

وتوفر واتساب زرًا مخصصًا عند إجراء المكالمات من أجل التبديل بين وضعي الفيديو والأفاتار في أي وقت في أثناء المكالمة.

وتكون تلك الميزة ذات فائدة لأولئك المستخدمين الذين قد لا يودون الظهور بشكلهم الحقيقي في مكالمات الفيديو لأي سبب، مع الحفاظ على قدر مناسب من التفاعل.

وعند البدء باستخدام وضع الأفاتار في مكالمات الفيديو، يجب الموافقة على إشعار الخصوصية بشأن استخدام معلومات المستخدمين لتحسين الخدمة وحمايتها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

واتساب تطلق ميزة القنوات عالميًا

3٬604

طرق سهلة لمشاركة الصور بجودة عالية في تطبيق واتساب

2٬673

جدير بالذكر أن المكالمات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف، حتى عند تفعيل وضع الأفاتار فيها.

وكانت واتساب قد طرحت أواخر العام الماضي للمستخدمين إمكانية إنشاء صور أفاتار خاصة بهم، وتخصيصها بالشكل الذي يريدونه، لاستخدامها في جوانب عدة داخل التطبيق.

وتتيح المنصة تلك الميزة الجديدة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على نطاق محدود، علمًا بأنها ستتوفر للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل إطلاقها على نطاق واسع بصورة نهائية.

ومن المنتظر أن تُجرى بعض التعديلات والتحسينات على تلك الخاصية قبل الإطلاق النهائي لها.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن ميزة مماثلة في تطبيق الاجتماعات عبر الإنترنت “تيمز Teams” منذ عدة أشهر.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد