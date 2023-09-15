هواوي تعلن أحدث منتجاتها القابلة للارتداء

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس خلال حدث خاص في مدينة برشلونة الإسبانية، بالإضافة إلى ساعتها الذكية (هواوي ووتش جي تي 4) Huawei Watch GT4، عددًا من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وأعلنت عملاقة التقنية الصينية خلال الحدث سماعات الأذن اللاسلكية (فري بدز برو 3) FreeBuds Pro 3، والنظارات الذكية (آي وير 2 ) Eyewear 2، بالإضافة إلى الحاسوب اللوحي الجديد (ميت باد 11.5 بيبر مات) MatePad 11.5” PaperMatte مع تركيز في العناية بالعين.

MatePad 11.5” PaperMatte

يمتاز حاسوب هواوي اللوحي الجديد بشاشة PaperMatte الجديدة، ويَعِد طلاء الشاشة الجديد المحفور بالنانو بإحساس يشبه الورق مع تقليل الوهج وتقليل إجهاد العين، وتجربة كتابة أكثر طبيعية مع قلم (إم بنسيل) M-Pencil من الجيل الثاني.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع (تي إف تي إل سي دي) TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة وبدقة 2,200×1,440 بكسلًا مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

ويدعم الحاسوب الاتصال بشبكات الجيل الرابع بفضل شريحة (سنابدراجون 7 الجيل 1) Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم.

ويقدم MatePad 11.5 PaperMatte ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت.

ويأتي الحاسوب مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويمتاز ببطاريته التي تأتي بسعة 7,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 22.5 واطًا عبر منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3.1) HarmonyOS 3.1 الخاص بهواوي.

ويأتي حاسوب هواوي باللون الرمادي، وذلك بسعر 500 يورو (400 جنيه إسترليني)، وذلك اعتبارًا من 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

Freebuds Pro 3

وتأتي سماعات الأذن اللاسلكية (فري بدز برو 3) خلفًا لسماعات (فري بدز برو 2) التي أُطلقت العام الماضي، وهي تقدم نظامًا مزدوجًا لوحدة تحويل الصوت مع وعود بصوت أكثر وضوحً.

وتوفر أحدث السماعات اللاسلكية الرائدة من هواوي أيضًا تقنية Triple Adaptive EQ للحصول على صوت واضح ودعم برامج ترميز الصوت LDAC، وL2HC 2.0 Hi-Res.

وتقدم هواوي أيضًا نظام Intelligent Dynamic ANC 3.0 المحدث مع ادعاءات بإلغاء أفضل للضوضاء ونظام الميكروفون Pure Voice 2.0 الجديد الذي يَعِد بالتقاط صوتك حتى في أصعب الظروف. وبحسب الشركة، يبلغ عمر البطارية المجمع 31 ساعة.

ويبلغ سعر (فري بدز برو 3) نحو 200 يورو (180 جنيهًا إسترلينيًا)، وسوف تكون متاحةً اعتبارًا من 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في أوروبا والمملكة المتحدة.

Eyewear 2

أما آخر إضافة جديدة في قسم الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي فهي النظارات الذكية Huawei Eyewear 2، التي تتيح لك الاستماع إلى الصوتيات عبر مكبر الصوت المدمج لمدة تصل إلى 11 ساعة، وتتميز بعدسات طبية من Zeiss قابلة للتبديل.

وتتميز نظارات Eyewear 2 بإطار من التيتانيوم يزن 4.7 جرامات فقط، وتوفر عناصر تحكم باللمس على الجوانب.

وهذا، وقد حُدِّد سعر النظارات بمبلغ 300 يورو وسوف تكون متاحةً اعتبارًا من 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.