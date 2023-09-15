مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق الصور

تختبر مايكروسوفت بعض المزايا الجديدة المهمة في تطبيق الصور الافتراضي في نظام ويندوز 11.

وتسعى الشركة إلى إضافة خاصية تشويش الخلفية، ودعم البحث السياقي عن الصور، بجانب مزايا أخرى.

وعند تعديل أي صورة من خلال تطبيق الصور في ويندوز 11، سيلاحظ المستخدمون وجود خيار “تشويش الخلفية Background Blur”، الذي يعمل على إبراز العنصر الأساسي في الصورة على حساب الخلفية.

وتتيح مايكروسوفت إمكانية التحكم في شدة التأثير في الصورة عبر مقياس يمكن من خلاله تحديد مستوى التشويش الحادث في الخلفية.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على إضافة خاصية “البحث السياقي” التي تسمح بالبحث عن الصور باستخدام الكلمات المرتبطة بمحتواها أو مكان التقاطها، بجانب مزايا أخرى مثل دعم عرض الصور الحية المتحركة من سامسونج وجوجل، وعرض الصور على نحو أفضل عند التكبير بنسب عالية.

وبشكل منفصل، حدثت مايكروسوفت أداة الاقتصاص Snipping tool، التي يمكن من خلالها تصوير لقطات الشاشة، بإضافة خاصية تعرّف النصوص، لتحديد النصوص داخل لقطات الشاشة مع إمكانية نسخها مباشرةً، وكذلك طمس البيانات الحساسة.

وأخيرًا، حدثت مايكروسوفت تطبيق ربط الهاتف بالحاسوب Phone Link لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الصور المخزنة على هواتف أندرويد وتعديلها، وكذلك إمكانية فتح الصور باستخدام أداة الاقتصاص.

وما زالت الميزات الجديدة قيد التجربة، ومن المتوقع صدورها في تحديثات لاحقة لعامة المستخدمين.

وفي سياقٍ متصل، تختبر مايكروسوفت ميزة إزالة الخلفية في تطبيق الرسام الشهير.

وتهدف الشركة من وراء تلك التحسينات والإضافات تحسين تجربة التعامل مع الصور في نظام ويندوز 11.