سوني تحول هاتفك الذكي إلى شاشة فيديو لاسلكية

أعلنت شركة سوني تطبيقًا جديدًا قادرًا على تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة إلى شاشة فيديو لاسلكية لكاميراتها، حيث يتيح تطبيق Monitor & Control للمبدعين مراقبة التعريض الضوئي لاسلكيًا، والتحكم في التركيز، وضبط إعدادات الألوان، والمزيد عبر كاميرات السينما المتصلة.

ويتوفر التطبيق عبر متجري جوجل وآبل للتطبيقات، ويتيح قدرات احترافية للتحكم في الفيديو لمالكي كاميرات سوني.

وبالإضافة إلى إمكانيات التحكم عن بُعد، يسمح التطبيق باستخدام الهاتف الذكي كشاشة خارجية متصلة بالجزء العلوي من الكاميرا.

وتشبه هذه الوظيفة كيفية استخدام سوني لبعض هواتف Xperia الذكية كمعين منظر وشاشة بدقة 4K للكاميرات المتوافقة، ولكن هذه الميزة تتطلب اتصالاً سلكيًا.

وسواء كنت تستخدم التطبيق عبر جهاز متصل بالكاميرا أو تحكم في الكاميرا عن بُعد، فإنه من المفيد التحكم في نقطة التركيز البؤري والإعدادات، مثل حساسية التركيز البؤري التلقائي، مباشرةً من جهاز محمول. وقالت سوني: “يتيح شريط التحكم الموضوع على جانب الشاشة إمكانية ضبط التركيز البؤري بشكل بديهي”.

وتعد الشاشات الموجودة عبر معظم الهواتف الذكية ذات حجم أكبر بكثير من تلك الموجودة عبر الكاميرات الاحترافية، التي يبلغ حجمها عادةً نحو ثلاث بوصات، في حين أصبحت شاشات الأجهزة اللوحية ذات حجم أكبر، حيث توفر الشاشة الكبرى رؤية أوضح للإطار.

وتعتبر مراقبة الفيديو مفيدة بشكل خاص في لقطات الركض وإطلاق النار، كما أنها مفيدة لمراقبة مستويات التعريض الضوئي والتركيز. وعندما تكون الشاشة لاسلكية، فإنك لا تحتاج إلى توصيلها بالكاميرا المتصلة.

ويتيح التطبيق لمشغل الكاميرا أو المخرج الوقوف على مسافة بعيدة لمراقبة ما تراه الكاميرا عبر الهاتف الذكي، مع مراقبة التعريض الضوئي المتضمن الرسم البياني واللون الزائف والشكل الموجي، بالإضافة إلى عناصر التحكم البديهية في التركيز.

ويتوافق التطبيق مع كاميرات السينما Sony FX30 و Sony FX3 و Sony FX6، بالإضافة إلى كاميرا Sony Burano CineAlta 8K، التي من المقرر في العام المقبل أن تصل بسعر يبدأ من 30 ألف دولار.

ويأتي تطبيق Monitor & Control كإضافة أخرى إلى تطبيق سحابة سوني للمبدعين، الذي يحول كاميرات سوني إلى أجهزة قابلة للتحكم فيها عن بُعد.

ولا توفر العديد من نماذج سوني الهجينة، غير المتضمنة مرايا، عناصرًا للتحكم في مراقبة التعريض الضوئي، لذلك تقتصر ميزات التطبيق على وظائف مثل بدء التسجيل وإيقافه، وتعديلات ملف تعريف الألوان، وتوازن اللون الأبيض.